Опыт последних 4 лет приводит к одному выводу: не жить ожиданием энергетического перемирия, а готовиться к худшим сценариям настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. Реагировать на сигналы воздушной угрозы. Такое заявление сделал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Днепр готовится к блекаутам и не верит в «энергетическое перемирие»

Он отмечает, что РФ не может достичь перелома на фронте, поэтому изменила тактику – давит на тыл через удары по энергетике. Давит на людей, города, инфраструктуру. С политической целью для уступок с нашей стороны на переговорах. Среди них территориальных.

"По логике россиян, холод и тьма – это принуждение страны в целом по пути террора мирных людей.

Киев в этой логике является особой целью. Столица. Центр управления. Символ стойкости. Заморозить Киев значит давить не только на людей, но и на высшее руководство государства.

Именно поэтому я скептически отношусь к "энергетическому перемирию". Если оно будет – хорошо. Но вопрос: зачем врагу добровольно отказываться от этого рычага давления?" – задается вопросом Лукашук и подчеркивает, что с наступлением морозов риски не уменьшаются, а только растут.

"Поэтому в области работаем по плану худшего сценария. Дали соответствующие распоряжения: все больницы проверяют генераторы, запасы топлива минимум на 2-3 дня, готовность на случай возможного блекаута. Почти 4 года полномасштабной войны. По Украине применили все виды оружия, кроме ядерного.

Прогнозов не будет, это дело неблагодарное. Но розовые очки сейчас лишние", – подчеркнул чиновник.

Также о подготовке к экстренным ситуациям в энергетике сообщил и глава Днепрова Александр Ганжа по результатам очередного заседания Совета обороны области.

"Пункты незламности. Их в области более 1,5 тыс. и ведется работа над увеличением количества. Разворачиваем опорные локации с койко-местами. Там, в случае перебоев с электричеством и теплом, смогут находиться маломобильные жители, люди с инвалидностью.

В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о снижении температуры до более 20 градусов мороза ночью и до -10-15 днем. Подходящие службы переведены в режим повышенной готовности. Дал поручение проверить в области работу всех альтернативных средств питания", – подчеркнул глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о временном прекращении обстрелов территории Украины со стороны РФ. По его словам, такое решение было принято в ответ на личное обращение избранного президента США.