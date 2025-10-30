Сьогодні близько 12 години у Дніпрі пролунав потужний вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Дніпро атакували балістикою: пролунав потужний вибух (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повідомляється, що у місті здіймається дим після вибуху. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях до відбою.

Оновлено: Дніпропетровська ОВА о 12:50: "Ракетна атака на Дніпро. У місті понівечений інфраструктурний об'єкт. Інформація уточнюється".

Інформація оновлюється.