Дніпро атакували балістикою: пролунав потужний вибух (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
commentss НОВИНИ Всі новини

Дніпро атакували балістикою: пролунав потужний вибух (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Росіяни вдарили балістикою по Дніпру

30 жовтня 2025, 12:52
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні близько 12 години у Дніпрі пролунав потужний вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Дніпро атакували балістикою: пролунав потужний вибух (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Дніпро атакували балістикою: пролунав потужний вибух (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повідомляється, що у місті здіймається дим після вибуху. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях до відбою.

Оновлено: Дніпропетровська ОВА о 12:50: "Ракетна атака на Дніпро. У місті понівечений інфраструктурний об'єкт. Інформація уточнюється".

Інформація оновлюється. 



