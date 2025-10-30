Сегодня около 12 часов в Днепре раздался мощный взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Днепр атаковали баллистикой: раздался мощный взрыв (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сообщается, что в городе поднимается дым после взрыва. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях до отбоя.

Обновлено: Днепропетровская ОВА в 12:50: "Ракетная атака на Днепр. В городе изуродован инфраструктурный объект. Информация уточняется".

Информация обновляется.