Главная Новости Регионы Днепр Ребёнка дома забили до смерти: подробности шокирующей трагедии в Днепропетровской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Ребёнка дома забили до смерти: подробности шокирующей трагедии в Днепропетровской области

4 февраля 2026, 16:06
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Кривом Роге Днепропетровской области произошла шокирующая трагедия – мать и ее сожитель забили до смерти ребенка. 4-летнего мальчика регулярно избивали "за непослушание".

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в последние несколько дней перед смертью его жестоко избивали руками, ногами и металлической трубой, в частности, за то, что он взял хлеб и печенье без разрешения.

По данным Офиса, соответствующим службам задолго до трагедии было известно о критической ситуации в семье, однако должностная служба по делам детей не осуществила надлежащего контроля за условиями проживания малолетнего мальчика. Отмечается, что никаких действенных мер по спасению ребенка принято не было.

"По выводам судебно-медицинской экспертизы, у ребенка обнаружены десятки ушибов, тяжелая черепно-мозговая травма, вывих плеча и перелом запястья. Смерть наступила 2 июля 2025 года вследствие травматического шока от невыносимой боли", — говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что чиновнице службы по делам детей сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Она отстранена от занимаемой должности. Уголовное производство в отношении матери и ее сожителя уже направлено в суд. Им инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько граждан умерло в Украине в период с 2022 по 2025 годы. По данным министерства, с 2022 года по июль 2025 года в Украине умер 1 782 071 человек. Больше всего умерло людей в 2021 году – 541739 человек. В ТОП областей по количеству смертей входит Днепропетровская, Харьковская и Киев.




Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/ditinu-zabili-do-smerti-vdoma-lprokuratura-povidomila-pro-pidozru-posadovici-sluzbi-u-spravax-ditei
