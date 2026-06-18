Дневная атака на Днепр: враг ударил баллистикой по городу, есть разрушения и погибшие (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сегодня посреди дня Днепр всколыхнула серия мощных взрывов. Российские захватчики совершили очередное террористическое нападение на город, применив тяжелое дальнобойное вооружение с территории Российской Федерации.
Иллюстративное фото
Последствия неприятельского налета оперативно прокомментировал глава Днепропетровской областной военной администрации.
К величайшему сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
Сейчас на месте попаданий работают все соответствующие экстренные службы и медики, оказывающие помощь раненым.
Александр Ганжа в 12:42: "Погиб мужчина. Девять человек получили ранения. Таковы последствия ударов, которые россияне нанесли по Днепру сегодня утром. Восемь пострадавших в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек приходить в себя будет дома".
Напомним, потол "Комментарии" писал , что российская армия наращивает интенсивность боевых действий в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую линию обороны и развить успех в сторону Доброполья.