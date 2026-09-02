Дефіцит товарів на Дніпропетровщині: голова ОВА закликав людей не нагнітати паніку

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Недилько Ксения
На Дніпропетровщині повністю відсутній дефіцит продовольства, область має достатні обсяги товарів, а ситуація на споживчому ринку залишається абсолютно контрольованою. Про це офіційно повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Посадовець закликав мешканців регіону до спокою, пояснивши, що поодинокі порожні полиці в супермаркетах є наслідком логістичних змін та штучного ажіотажу, а не браку їжі.
Полиці в супермаркеті у Кривому Розі. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Попри складні безпекові умови, продовольча безпека регіону перебуває під постійним моніторингом влади. Наявних резервів базових продуктів на складах та в магазинах цілком вистачає для забезпечення потреб усіх жителів.
Щоб мінімізувати ці затримки та пришвидшити появу товарів на прилавках, торговельні компанії оперативно перебудовують свої внутрішні процеси.
Водночас голова ДніпрОВА звернув увагу на поведінковий фактор самих громадян, який суттєво впливає на наповненість маркетів.
Саме через цей різкий і не завжди виправданий спалах споживчої активності торговельні зали інколи не встигають перебудувати роботу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" , коли саме необхідно запасатися продуктами та на що звернути увагу.