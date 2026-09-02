Дефіцит товарів на Дніпропетровщині: голова ОВА закликав людей не нагнітати паніку

На Дніпропетровщині повністю відсутній дефіцит продовольства, область має достатні обсяги товарів, а ситуація на споживчому ринку залишається абсолютно контрольованою. Про це офіційно повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Посадовець закликав мешканців регіону до спокою, пояснивши, що поодинокі порожні полиці в супермаркетах є наслідком логістичних змін та штучного ажіотажу, а не браку їжі.

Полиці в супермаркеті у Кривому Розі. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Попри складні безпекові умови, продовольча безпека регіону перебуває під постійним моніторингом влади. Наявних резервів базових продуктів на складах та в магазинах цілком вистачає для забезпечення потреб усіх жителів.

"Через безпекову ситуацію торговельні мережі змінюють логістику, — зазначив очільник ОВА, коментуючи особливості роботи ритейлу в поточних умовах. — Тому можливі тимчасові затримки з постачаннями".

Щоб мінімізувати ці затримки та пришвидшити появу товарів на прилавках, торговельні компанії оперативно перебудовують свої внутрішні процеси.

"Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників", — підкреслив Олександр Ганжа, вказуючи на прямі постачання в обхід звичних розподільчих центрів.

Водночас голова ДніпрОВА звернув увагу на поведінковий фактор самих громадян, який суттєво впливає на наповненість маркетів.

"Спостерігаємо підвищений попит на окремі товари, — констатував керівник області, закликаючи людей до зважених покупок. — Люди почали купувати більше солі та круп".

Саме через цей різкий і не завжди виправданий спалах споживчої активності торговельні зали інколи не встигають перебудувати роботу.

"Через це магазини не завжди встигають оперативно поповнювати полиці", — резюмував Ганжа, запевнивши, що це питання суто технічне і запаси на складах дозволяють швидко покривати будь-які потреби населення.

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