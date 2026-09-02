Дефицит товаров на Днепропетровщине: глава ОВА призвал людей не нагнетать панику

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Недилько Ксения
В Днепропетровской области полностью отсутствует дефицит продовольствия, область имеет достаточные объемы товаров, а ситуация на потребительском рынке остается абсолютно контролируемой. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Чиновник призвал жителей региона к спокойствию, объяснив, что пустые полки в супермаркетах являются следствием логистических изменений и искусственного ажиотажа, а не недостатка пищи.
Полки в супермаркете в Кривом Роге. Фото: СВОИ. Кривой Рог
Несмотря на сложные условия безопасности, продовольственная безопасность региона находится под постоянным мониторингом власти. Имеющихся резервов базовых продуктов на складах и в магазинах достаточно для обеспечения потребностей всех жителей.
Чтобы минимизировать эти задержки и ускорить появление товаров на прилавках, торговые компании оперативно перестраивают свои внутренние процессы.
В то же время, председатель ДнепрОВА обратил внимание на поведенческий фактор самих граждан, который существенно влияет на наполненность маркеров.
Именно из-за этой резкой и не всегда оправданной вспышки потребительской активности торговые залы иногда не успевают перестроить работу.
Напомним, портал "Комментарии" писал , когда именно необходимо запасаться продуктами и на что обратить внимание.