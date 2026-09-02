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Дефицит товаров на Днепропетровщине: глава ОВА призвал людей не нагнетать панику

Изменение логистики и спрос на соль и крупы: почему в магазинах Днепропетровской области возникают задержки с товарами

2 сентября 2026, 10:49
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Недилько Ксения

В Днепропетровской области полностью отсутствует дефицит продовольствия, область имеет достаточные объемы товаров, а ситуация на потребительском рынке остается абсолютно контролируемой. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Чиновник призвал жителей региона к спокойствию, объяснив, что пустые полки в супермаркетах являются следствием логистических изменений и искусственного ажиотажа, а не недостатка пищи.

Дефицит товаров на Днепропетровщине: глава ОВА призвал людей не нагнетать панику

Полки в супермаркете в Кривом Роге. Фото: СВОИ. Кривой Рог

Несмотря на сложные условия безопасности, продовольственная безопасность региона находится под постоянным мониторингом власти. Имеющихся резервов базовых продуктов на складах и в магазинах достаточно для обеспечения потребностей всех жителей.

"Из-за ситуации ситуации торговые сети меняют логистику, — отметил глава ОВА, комментируя особенности работы ритейла в текущих условиях. — Поэтому возможны временные задержки со снабжением".

Чтобы минимизировать эти задержки и ускорить появление товаров на прилавках, торговые компании оперативно перестраивают свои внутренние процессы.

"Где продукцию доставляют непосредственно от производителей", — подчеркнул Александр Ганжа, указывая на прямые поставки в обход привычных распределительных центров.

В то же время, председатель ДнепрОВА обратил внимание на поведенческий фактор самих граждан, который существенно влияет на наполненность маркеров.

"Наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары, — констатировал руководитель области, призывая людей к взвешенным покупкам. — Люди стали покупать больше соли и круп".

Именно из-за этой резкой и не всегда оправданной вспышки потребительской активности торговые залы иногда не успевают перестроить работу.

"По этой причине магазины не всегда успевают оперативно пополнять полки", — резюмировал Ганжа, заверив, что этот вопрос сугубо технический и запасы на складах позволяют быстро покрывать любые потребности населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , когда именно необходимо запасаться продуктами и на что обратить внимание.



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