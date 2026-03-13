logo_ukra

BTC/USD

73465

ETH/USD

2186.99

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Цинізм вражає: скільки грошей розікрали на будівництві фортифікацій в Дніпропетровській області
commentss НОВИНИ Всі новини

Цинізм вражає: скільки грошей розікрали на будівництві фортифікацій в Дніпропетровській області

Розкрадання на будівництві фортифікацій рахують десятками мільйонів

13 березня 2026, 14:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Будівництво фортифікацій та їх якість стала предметом особливо прискіпливих перевірок та, як результат — повідомлень про підозри та проваджень.

Цинізм вражає: скільки грошей розікрали на будівництві фортифікацій в Дніпропетровській області

Фортифікації. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора розповіли про викриття корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. Йдеться про одну військову частину, дві схеми, п’ятеро підозрюваних та понад 14 млн грн збитків державі.

“У 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами. Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували”, −  вказав Генпрокурор Руслан Кравченко.

Зазначається, що матеріали для будівництва фортифікацій фактично закуповували за значно нижчою ціною. За словами Генпрокурора, до одного з епізодів причетний командир військової частини у званні полковника. Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Командиру повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. 

Фігурантами іншого епізоду стали начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони, за даними Кравченка, привласнили ще близько 6,7 млн грн. 

За словами Генпрокурора, трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один — перебуває в лікарні. 

“Слідство триває. Перевіряється причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень”, — зазначили в Офісі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки грошей вкрали на закупівлі дронів для ЗСУ. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/milionni-rozkradannya-na-fortifikaciyax-pidozryuyutsya-posadovci-viiskovoyi-castini
Теги:

Новини

Всі новини