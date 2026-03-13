Цинізм вражає: скільки грошей розікрали на будівництві фортифікацій в Дніпропетровській області

Рубрики
Будівництво фортифікацій та їх якість стала предметом особливо прискіпливих перевірок та, як результат — повідомлень про підозри та проваджень.
Фортифікації. Ілюстративне фото
В Офісі Генерального прокурора розповіли про викриття корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. Йдеться про одну військову частину, дві схеми, п’ятеро підозрюваних та понад 14 млн грн збитків державі.
Зазначається, що матеріали для будівництва фортифікацій фактично закуповували за значно нижчою ціною. За словами Генпрокурора, до одного з епізодів причетний командир військової частини у званні полковника. Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Командиру повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Фігурантами іншого епізоду стали начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони, за даними Кравченка, привласнили ще близько 6,7 млн грн.
За словами Генпрокурора, трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один — перебуває в лікарні.
