Цинізм вражає: скільки грошей розікрали на будівництві фортифікацій в Дніпропетровській області

Будівництво фортифікацій та їх якість стала предметом особливо прискіпливих перевірок та, як результат — повідомлень про підозри та проваджень.

Фортифікації. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора розповіли про викриття корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. Йдеться про одну військову частину, дві схеми, п’ятеро підозрюваних та понад 14 млн грн збитків державі.

“У 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами. Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували”, − вказав Генпрокурор Руслан Кравченко.

Зазначається, що матеріали для будівництва фортифікацій фактично закуповували за значно нижчою ціною. За словами Генпрокурора, до одного з епізодів причетний командир військової частини у званні полковника. Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Командиру повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурантами іншого епізоду стали начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони, за даними Кравченка, привласнили ще близько 6,7 млн грн.

За словами Генпрокурора, трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один — перебуває в лікарні.

“Слідство триває. Перевіряється причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень”, — зазначили в Офісі.

