logo

BTC/USD

73465

ETH/USD

2186.99

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Цинизм поражает: сколько денег разворовали на строительстве фортификаций в Днепропетровской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизм поражает: сколько денег разворовали на строительстве фортификаций в Днепропетровской области

Хищение на строительстве фортификаций считают десятками миллионов

13 марта 2026, 14:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Строительство фортификаций и их качество стало предметом особо тщательных проверок и, как результат — сообщений о подозрениях и производствах.

Цинизм поражает: сколько денег разворовали на строительстве фортификаций в Днепропетровской области

Фортификации. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора рассказали о разоблачении коррупционных схем при строительстве оборонных рубежей в Днепропетровской области. Речь идет об одной воинской части, двух схемах, пятерых подозреваемых и более 14 млн грн ущерба государству.

"В 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам. Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% от рынка. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали”, – сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Отмечается, что материалы для строительства фортификаций фактически закупались по более низкой цене. По словам генпрокурора, к одному из эпизодов причастен командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца (май-июнь 2024) государству было нанесено 7,3 млн грн убытков. Командиру сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Фигурантами другого эпизода стали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они, по данным Кравченко, присвоили еще около 6,7 млн грн.

По словам Генпрокурора, троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один — находится в больнице.

"Следствие продолжается. Проверяется причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен", — отметили в Офисе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько денег украли на закупки дронов для ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/milionni-rozkradannya-na-fortifikaciyax-pidozryuyutsya-posadovci-viiskovoyi-castini
Теги:

Новости

Все новости