Цинизм поражает: сколько денег разворовали на строительстве фортификаций в Днепропетровской области

Строительство фортификаций и их качество стало предметом особо тщательных проверок и, как результат — сообщений о подозрениях и производствах.

Фортификации. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора рассказали о разоблачении коррупционных схем при строительстве оборонных рубежей в Днепропетровской области. Речь идет об одной воинской части, двух схемах, пятерых подозреваемых и более 14 млн грн ущерба государству.

"В 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам. Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% от рынка. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали”, – сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Отмечается, что материалы для строительства фортификаций фактически закупались по более низкой цене. По словам генпрокурора, к одному из эпизодов причастен командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца (май-июнь 2024) государству было нанесено 7,3 млн грн убытков. Командиру сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Фигурантами другого эпизода стали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они, по данным Кравченко, присвоили еще около 6,7 млн грн.

По словам Генпрокурора, троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один — находится в больнице.

"Следствие продолжается. Проверяется причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен", — отметили в Офисе.

