Цинизм поражает: сколько денег разворовали на строительстве фортификаций в Днепропетровской области

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Строительство фортификаций и их качество стало предметом особо тщательных проверок и, как результат — сообщений о подозрениях и производствах.
Фортификации. Иллюстративное фото
В Офисе Генерального прокурора рассказали о разоблачении коррупционных схем при строительстве оборонных рубежей в Днепропетровской области. Речь идет об одной воинской части, двух схемах, пятерых подозреваемых и более 14 млн грн ущерба государству.
Отмечается, что материалы для строительства фортификаций фактически закупались по более низкой цене. По словам генпрокурора, к одному из эпизодов причастен командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца (май-июнь 2024) государству было нанесено 7,3 млн грн убытков. Командиру сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Фигурантами другого эпизода стали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они, по данным Кравченко, присвоили еще около 6,7 млн грн.
По словам Генпрокурора, троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один — находится в больнице.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько денег украли на закупки дронов для ВСУ.