Чи справді РФ вдарила «Ярсом» по Дніпру: що відбувається

1 жовтня у Дніпрі стався загадковий спалах світла в небі, після чого в місті раптово зникла електрика, а пізніше повідомлялося про перебої з електропостачанням. В мережі почали розповсюджуватися панічні чутки, що Дніпро атакували балістичною ракетою "Ярс", та ще й не просто так, а зі зброєю електромагнітного імпульсу (ЕМІ), від якої зникає електрика. Насправді за цими панічними настроями стоїть тількти паніка і ніяких підтверджуючих фактів, вважає політтехнолог, політолог Олександр Кочетков.

Яскравий спалах над Дніпром. Фото: з відкритих джерел

"Ніякий це не "Ярс", бо "Ярс" — мобільний міжконтинентальний стратегічний комплекс, його ракета має від трьох до шести боєголовок з ядерними пристроями. От нащо росії знімати комплекс з бойового чергування і прибирати звідти ЯЗ? Щоб просто налякати дніпрян? Але навіть, якщо це й зробити, то ми б побачили точну аналогію з атакою "Орєшником" по Південмашу: декілька майже одночасних спалахів, потім яскраві об’єкти швидко летять на землю. Саме такий вигляд має падіння бойових частин балістичної ракети у хмарну погоду", – зазначив експерт.

При цьому Олександр Кочетков зверну увагу, що росія весь час війни дуже дисципліновано повідомляє США і НАТО про будь-які свої випробування балістичних ракет. Бо запуск, про який не повідомлено, можуть сприйняти як напад, і хто його зна, що Трамп утне у відповідь. Про випробувальний пуск "Ярсу" повідомлень не було. І шуму в західному інформпросторі після неузгодженого запуску теж не було, а він був би страшенним.

"Те, що я побачив на відео, не може бути ЕМІ-зброєю на будь-якому носії, бо в першу чергу від нього постраждав би зв’язок та електроніка авто, а такого не спостерігалося", – зазначив політтехнолог.

На його думку, те, що побачили всі на відео більше всього схоже на блискавиці – блискавки у верхніх шарах атмосфери, які не супроводжуються гуркотом. Але після блискавиць електрика не зникає. Тому, швидше за все, це відблиск від хмар якоїсь аварії в електротехнічній мережі, під час якої відбулись потужні спалахи. Наприклад, могло трапитися пошкодження трансформаторній підстанції, на що натякає голубий відтінок спалахів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни вигадали цинічне виправдання удару по Дніпру.




