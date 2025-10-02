Действительно ли РФ ударила «Ярсом» по Днепру: что происходит

1 октября в Днепре произошла загадочная вспышка света в небе, после чего в городе внезапно исчезло электричество, а позже сообщалось о перебоях с электроснабжением. В сети начали распространяться панические слухи, что Днепр атаковали баллистической ракетой Ярс, да еще и не просто так, а с оружием электромагнитного импульса (ЭМИ), от которого исчезает электричество. На самом деле за этими паническими настроениями стоит только паника и никаких подтверждающих фактов, считает политтехнолог, политолог Александр Кочетков.

"Никакой это не "Ярс", потому что "Ярс" – мобильный межконтинентальный стратегический комплекс, его ракета имеет от трех до шести боеголовок с ядерными устройствами. Вот зачем россии снимать комплекс с боевого дежурства и убирать оттуда ЯЗ? Чтобы просто напугать днепрян? Но даже если это и сделать, то мы бы увидели точную аналогию с атакой "Орешником" по Южмашу: несколько почти одновременных вспышек, потом яркие объекты быстро летят на землю. Именно так выглядит падение боевых частей баллистической ракеты в облачную погоду", – отметил эксперт.

При этом Александр Кочетков обратил внимание, что Россия все время войны очень дисциплинированно сообщает США и НАТО о любых своих испытаниях баллистических ракет. Ибо запуск, о котором не поставлено в известность, могут воспринять как нападение, и кто его знает, что Трамп утнет в ответ. Об испытательном запуске "Ярса" сообщений не было. И шума в западном информпространстве после несогласованного запуска тоже не было, а он был бы устрашающим.

"То, что я увидел на видео, не может быть ЭМИ-оружием на любом носителе, потому что в первую очередь от него пострадала бы связь и электроника авто, а такого не наблюдалось", – отметил политтехнолог.

По его мнению, то, что увидели все на видео больше всего похоже на молнии – молнии в верхних слоях атмосферы, не сопровождающиеся грохотом. Но после молний электричество не исчезает. Поэтому, скорее всего, это отблеск облаков какой-то аварии в электротехнической сети, во время которой произошли мощные вспышки. Например, могло случиться повреждение трансформаторной подстанции, на что намекает голубой оттенок вспышек.

