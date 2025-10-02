Действительно ли РФ ударила «Ярсом» по Днепру: что происходит

Рубрики
Кравцев Сергей
1 октября в Днепре произошла загадочная вспышка света в небе, после чего в городе внезапно исчезло электричество, а позже сообщалось о перебоях с электроснабжением. В сети начали распространяться панические слухи, что Днепр атаковали баллистической ракетой Ярс, да еще и не просто так, а с оружием электромагнитного импульса (ЭМИ), от которого исчезает электричество. На самом деле за этими паническими настроениями стоит только паника и никаких подтверждающих фактов, считает политтехнолог, политолог Александр Кочетков.
Яркая вспышка над Днепром. Фото: из открытых источников
При этом Александр Кочетков обратил внимание, что Россия все время войны очень дисциплинированно сообщает США и НАТО о любых своих испытаниях баллистических ракет. Ибо запуск, о котором не поставлено в известность, могут воспринять как нападение, и кто его знает, что Трамп утнет в ответ. Об испытательном запуске "Ярса" сообщений не было. И шума в западном информпространстве после несогласованного запуска тоже не было, а он был бы устрашающим.
По его мнению, то, что увидели все на видео больше всего похоже на молнии – молнии в верхних слоях атмосферы, не сопровождающиеся грохотом. Но после молний электричество не исчезает. Поэтому, скорее всего, это отблеск облаков какой-то аварии в электротехнической сети, во время которой произошли мощные вспышки. Например, могло случиться повреждение трансформаторной подстанции, на что намекает голубой оттенок вспышек.
