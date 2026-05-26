Черговий напад на мера: місцевий фермер важко поранив ножем міського голову

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У місті П’ятихатки на Дніпропетровщині скоєно жорстокий напад на очільника громади. Ранковий інцидент, який стався прямо поблизу адмінбудівлі, закінчився госпіталізацією посадовця з проникаючим пораненням, а правоохоронці оголосили масштабне полювання на зловмисника.
Исаев Гилал Миргасан Оглы - Городской голова Пятихаток
Слідчі з'ясували, що трагедії передувала сварка. Біля будівлі П’ятихатської міської ради між мером та місцевим фермером спалахнув словесний конфлікт. Під час суперечки аграрій раптово дістав ніж і вдарив ним посадовця в область грудної клітини. Після кривавої розправи нападник одразу втік.
На місце події екстрено прибули керівники обласного управління карного розшуку, оперативники Кам’янського РУП та криміналісти. Наразі силовики прочісують район та реалізують оперативний план для затримання втікача.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у центрі Львова правоохоронці оперативно з'ясували
анкетні дані чоловіка, який вчинив протиправні дії щодо очільника міста Андрія
Садового. Інцидент зафіксували вранці 15 травня орієнтовно о 10:40 у самому
серці обласного центру. Як повідомили у пресслужбі поліції, "перехожий
підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною".