logo_ukra

BTC/USD

77043

ETH/USD

2123.66

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Черговий напад на мера: місцевий фермер важко поранив ножем міського голову
commentss НОВИНИ Всі новини

Черговий напад на мера: місцевий фермер важко поранив ножем міського голову

Мер П’ятихаток у критичному стані після резні біля міськради: деталі від поліції та прокуратури

26 травня 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У місті П’ятихатки на Дніпропетровщині скоєно жорстокий напад на очільника громади. Ранковий інцидент, який стався прямо поблизу адмінбудівлі, закінчився госпіталізацією посадовця з проникаючим пораненням, а правоохоронці оголосили масштабне полювання на зловмисника.

Черговий напад на мера: місцевий фермер важко поранив ножем міського голову

Исаев Гилал Миргасан Оглы - Городской голова Пятихаток

"26 травня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про напад на міського голову міста", — офіційно звітують у Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Слідчі з'ясували, що трагедії передувала сварка. Біля будівлі П’ятихатської міської ради між мером та місцевим фермером спалахнув словесний конфлікт. Під час суперечки аграрій раптово дістав ніж і вдарив ним посадовця в область грудної клітини. Після кривавої розправи нападник одразу втік.

"Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу", — зазначають у поліції. Водночас у Дніпропетровській обласній прокуратурі уточнюють масштаби загрози для життя мера, додаючи, що "його госпіталізовано до лікарні у критичному стані".

На місце події екстрено прибули керівники обласного управління карного розшуку, оперативники Кам’янського РУП та криміналісти. Наразі силовики прочісують район та реалізують оперативний план для затримання втікача.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", — заявляють представники відомств, наголошуючи, що справа кваліфікована як "замах на умисне вбивство". Поліція та прокуратура продовжують збір доказів і встановлюють усі деталі нападу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у центрі Львова правоохоронці оперативно з'ясували анкетні дані чоловіка, який вчинив протиправні дії щодо очільника міста Андрія Садового. Інцидент зафіксували вранці 15 травня орієнтовно о 10:40 у самому серці обласного центру. Як повідомили у пресслужбі поліції, "перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини