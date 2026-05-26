Черговий напад на мера: місцевий фермер важко поранив ножем міського голову

У місті П’ятихатки на Дніпропетровщині скоєно жорстокий напад на очільника громади. Ранковий інцидент, який стався прямо поблизу адмінбудівлі, закінчився госпіталізацією посадовця з проникаючим пораненням, а правоохоронці оголосили масштабне полювання на зловмисника.

Исаев Гилал Миргасан Оглы - Городской голова Пятихаток

"26 травня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про напад на міського голову міста", — офіційно звітують у Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Слідчі з'ясували, що трагедії передувала сварка. Біля будівлі П’ятихатської міської ради між мером та місцевим фермером спалахнув словесний конфлікт. Під час суперечки аграрій раптово дістав ніж і вдарив ним посадовця в область грудної клітини. Після кривавої розправи нападник одразу втік.

"Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу", — зазначають у поліції. Водночас у Дніпропетровській обласній прокуратурі уточнюють масштаби загрози для життя мера, додаючи, що "його госпіталізовано до лікарні у критичному стані".

На місце події екстрено прибули керівники обласного управління карного розшуку, оперативники Кам’янського РУП та криміналісти. Наразі силовики прочісують район та реалізують оперативний план для затримання втікача.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", — заявляють представники відомств, наголошуючи, що справа кваліфікована як "замах на умисне вбивство". Поліція та прокуратура продовжують збір доказів і встановлюють усі деталі нападу.

