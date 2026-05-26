Очередное нападение на мэра: местный фермер тяжело ранил ножом городского голову

В городе Пятихатки на Днепропетровщине совершено жестокое нападение на руководителя громады. Утренний инцидент, произошедший прямо вблизи админздания, закончился госпитализацией чиновника с проникающим ранением, а правоохранители объявили масштабную охоту на злоумышленника.

Ісаєв Гілал Міргасан Огли - Міський голова П'ятихаток

"26 мая около 10:40 в полицию поступило сообщение о нападении на городского голову города", — официально отчитываются в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Следователи выяснили, что трагедии предшествовала ссора. У здания Пятихатского городского совета между мэром и местным фермером разразился словесный конфликт. Во время спора аграрий внезапно достал нож и ударил им чиновника в область грудной клетки. После кровавой расправы нападавший сразу скрылся.

"Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение", — отмечают в полиции. В Днепропетровской областной прокуратуре уточняют масштабы угрозы для жизни мэра, добавляя, что "он госпитализирован в больницу в критическом состоянии".

На место происшествия экстренно прибыли руководители областного управления уголовного розыска, оперативники Каменского РУП и криминалисты. В настоящее время силовики прочесывают район и реализуют оперативный план по задержанию беглеца.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — заявляют представители ведомств, отмечая, что дело квалифицировано как "покушение на умышленное убийство". Полиция и прокуратура продолжают сбор улик и устанавливают все детали нападения.

