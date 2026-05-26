Очередное нападение на мэра: местный фермер тяжело ранил ножом городского голову

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В городе Пятихатки на Днепропетровщине совершено жестокое нападение на руководителя громады. Утренний инцидент, произошедший прямо вблизи админздания, закончился госпитализацией чиновника с проникающим ранением, а правоохранители объявили масштабную охоту на злоумышленника.
Ісаєв Гілал Міргасан Огли - Міський голова П'ятихаток
Следователи выяснили, что трагедии предшествовала ссора. У здания Пятихатского городского совета между мэром и местным фермером разразился словесный конфликт. Во время спора аграрий внезапно достал нож и ударил им чиновника в область грудной клетки. После кровавой расправы нападавший сразу скрылся.
На место происшествия экстренно прибыли руководители областного управления уголовного розыска, оперативники Каменского РУП и криминалисты. В настоящее время силовики прочесывают район и реализуют оперативный план по задержанию беглеца.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в центре Львова правоохранители оперативно выяснили анкетные данные мужчины, совершившего противоправные действия в отношении главы города Андрея Садового. Инцидент был зафиксирован утром 15 мая ориентировочно в 10:40 в самом сердце областного центра. Как сообщили в пресс-службе полиции, "прохожий подбежал и неожиданно облил городского голову Львова неустановленной жидкостью".