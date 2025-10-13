23-річна Діана скористалася своїм правом і офіційно змінила по батькові на по матері, ставши Діаною Наталіївною.

Була Олексіївна, проте змінила по батькові на по матері: як тепер звати дніпрянку

Дівчина пояснила своє рішення особистими причинами: її мама самостійно виховувала доньку, тоді як батько участі в житті сім’ї не брав.

Працівники ДРАЦС спочатку здивувалися, але підтвердили, що закон це дозволяє.

Можливість змінювати по батькові на по матері чи інше похідне ім’я в Україні з'явилася у 2021 році.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зміна імені – юридична процедура, на яку дитина має право, а батьківський дозвіл не завжди потрібний. В Україні це питання врегульоване законом, проте крім самої можливості, існують й певні обмеження, повідомляють у Мін’юсті.

Поняття "Ім’я" в Україні охоплює три складові: прізвище, власне ім’я та по батькові. Особа, досягнувши 16-річного віку, вправі на власний розсуд змінювати будь-яку із його частин. Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович – Сергійовичем. Підліткам віком від 14 до 16 років така процедура також доступна, але для її здійснення потрібна згода обох батьків або опікунів. У деяких випадках достатньо дозволу й одного з батьків, якщо інший:

– помер;

– визнаний безвісти зниклим чи померлим;

– є недієздатним або обмежено дієздатним;

– позбавлений батьківських прав;

– або якщо його дані вилучено з актового запису про народження дитини;

– або якщо внесення даних про нього було здійснено на підставі заяви матері. Однак не кожен може змінити ім’я безперешкодно.



