23-летняя Диана воспользовалась своим правом и официально сменила отчество на матчество, став Дианой Натальевной.

Была Алексеевна, однако сменила отчество на матчество: как теперь зовут днепрянку

Девушка объяснила свое решение личными причинами: ее мама самостоятельно воспитывала дочь, в то время как отец участия в жизни семьи не принимал.

Сотрудники ГРАГС сначала удивились, но подтвердили, что закон это позволяет.

Возможность менять отчество на матери или другое производное имя в Украине появилась в 2021 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что смена имени – юридическая процедура, на которую ребенок имеет право, а родительское разрешение не всегда нужно. В Украине этот вопрос урегулирован законом, однако, кроме самой возможности, существуют и определенные ограничения, сообщают в Минюсте.

Понятие "Имя" в Украине охватывает три составляющие: фамилию, собственное имя и отчество. Лицо, достигнув 16-летнего возраста, вправе по своему усмотрению изменять любую из его частей. Например, Артем может стать Николаем, а Витальевич – Сергеевичем. Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет такая процедура также доступна, но для ее осуществления требуется согласие обоих родителей или опекунов. В некоторых случаях достаточно разрешения и родителя, если другой:

– умер;

– признанный без вести пропавшим или умершим;

– недееспособным или ограниченно дееспособным;

– лишен родительских прав;

– или если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;

– или если внесение данных о нем было произведено на основании заявления матери. Однако не каждый может сменить имя беспрепятственно.



