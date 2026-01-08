Ночью враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская области. В результате ударов регионы были почти полностью обесточены. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам еще ночью. Об этом на брифинге сообщил и.о. Министра энергетики Украины Артём Некрасов.

Блекаут в Днепре: что известно по состоянию на утро

"По состоянию на утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры заживлены частично", – отметил он.

По словам Некрасова, в результате атаки на Днепропетровщине было обесточено восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность. В Запорожье электроснабжение возобновлено. В то же время во избежание повторных массовых обесточений потребителей просят ограничить пользование мощными электроприборами.

"Из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях к утру вынужденно применялись аварийные отключения. Идет постепенная замена аварийных обесточений на плановые — почасовые. Графики аварийных отключений — временно продолжат действовать в Донецкой области", — добавил и.о. министра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью в Днепре все городские больницы были полностью переведены на генераторы. Имеются необходимые запасы воды.

Лечебный процесс в медучреждениях во время масштабного обесточивания не останавливается. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

По его словам, альтернативными источниками питания обеспечен также водоотвод в домах. "Постоянно на связи со всеми профильными службами и энергетиками. Применяем все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы", — отметил Филатов.