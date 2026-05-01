Більше РЕБ та радарів для Дніпра: Зеленський анонсував посилення ППО у регіонах

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових кроків для захисту українського неба, зокрема в містах, які останнім часом перебувають під інтенсивними ударами.

Наслідки обстрілу Дніпра

Основна увага зараз зосереджена на Дніпрі та Одесі. За словами глави держави, у Дніпро буде спрямовано додаткові технічні засоби: нові радарні системи, комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також підсилення у вигляді екіпажів безпілотників-перехватчиків. Окремо президент відзначив прогрес у захисті південних рубежів.

"Є також рішення по Одесі — там уже більший процент збивань. Нужно ще більше", — підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави також прокоментував масштабну денну атаку, під час якої ворог випустив понад 400 ударних дронів. Попри високу ефективність ППО — вдалося ліквідувати 388 повітряних цілей — в окремих регіонах зафіксовано влучання. Серед постраждалих зон Зеленський назвав Тернопільську, Житомирську, Рівненську області та місто Тростянець на Вінниччині.

Президент переконаний, що росіяни намагаються виснажити українську систему захисту за допомогою аномальної щільності ударів, проте Україна вже готує відповідні контрзаходи.

"Ми будемо протидіяти. Але зупинятися не можна. Це ще не той результат, який потрібен. Потрібне посилення для наших міст і сіл", — запевнив лідер країни.

