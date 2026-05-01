logo

BTC/USD

78549

ETH/USD

2311.81

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Больше РЭБ и радаров для Днепра: Зеленский анонсировал усиление ПВО в регионах
commentss НОВОСТИ Все новости

Больше РЭБ и радаров для Днепра: Зеленский анонсировал усиление ПВО в регионах

«Отдельное решение по Одессе»: президент заявил о необходимости повысить уровень сбития вражеских целей

1 мая 2026, 19:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых шагов по защите украинского неба, в частности в городах, которые в последнее время находятся под интенсивными ударами.

Последствия обстрела Днепра

Основное внимание сейчас сосредоточено на Днепре и Одессе. По словам главы государства, в Днепр будут направлены дополнительные технические средства: новые радарные системы, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также усиление в виде экипажей беспилотников-перехватчиков. Отдельно президент отметил прогресс по защите южных рубежей.

"Есть также решение по Одессе – там уже больший процент сбитий. Нужно еще больше", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также прокомментировал масштабную дневную атаку, в ходе которой враг выпустил более 400 ударных дронов. Несмотря на высокую эффективность ПВО, удалось ликвидировать 388 воздушных целей, в отдельных регионах зафиксировано попадание. Среди пострадавших зон Зеленский назвал Тернопольскую, Житомирскую, Ровенскую области и город Тростянец Винницкой области.

Президент убежден, что россияне пытаются истощить украинскую систему защиты с помощью аномальной плотности ударов, однако Украина уже готовит соответствующие контрмеры.

"Мы будем противодействовать. Но останавливаться нельзя. Это еще не тот результат, который нужен. Нужно усиление наших городов и сел", — заверил лидер страны.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в сети появился сгенерированный искусственным интеллектом пропагандистский ролик, свидетельствующий о подготовке Ирана к вероятным террористическим ударам по украинским городам.

На обнародованных кадрах смоделированы прилеты иранских ракет по территории нашего государства. Авторы видео не только изобразили сами взрывы, но и указали конкретные мишени и адреса, которые планируют атаковать в Киеве, Днепре и Харькове.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости