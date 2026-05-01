Больше РЭБ и радаров для Днепра: Зеленский анонсировал усиление ПВО в регионах

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых шагов по защите украинского неба, в частности в городах, которые в последнее время находятся под интенсивными ударами.

Последствия обстрела Днепра

Основное внимание сейчас сосредоточено на Днепре и Одессе. По словам главы государства, в Днепр будут направлены дополнительные технические средства: новые радарные системы, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также усиление в виде экипажей беспилотников-перехватчиков. Отдельно президент отметил прогресс по защите южных рубежей.

"Есть также решение по Одессе – там уже больший процент сбитий. Нужно еще больше", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также прокомментировал масштабную дневную атаку, в ходе которой враг выпустил более 400 ударных дронов. Несмотря на высокую эффективность ПВО, удалось ликвидировать 388 воздушных целей, в отдельных регионах зафиксировано попадание. Среди пострадавших зон Зеленский назвал Тернопольскую, Житомирскую, Ровенскую области и город Тростянец Винницкой области.

Президент убежден, что россияне пытаются истощить украинскую систему защиты с помощью аномальной плотности ударов, однако Украина уже готовит соответствующие контрмеры.

"Мы будем противодействовать. Но останавливаться нельзя. Это еще не тот результат, который нужен. Нужно усиление наших городов и сел", — заверил лидер страны.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в сети появился сгенерированный искусственным интеллектом пропагандистский ролик, свидетельствующий о подготовке Ирана к вероятным террористическим ударам по украинским городам.

На обнародованных кадрах смоделированы прилеты иранских ракет по территории нашего государства. Авторы видео не только изобразили сами взрывы, но и указали конкретные мишени и адреса, которые планируют атаковать в Киеве, Днепре и Харькове.