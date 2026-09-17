Без градації на рівні: на Дніпропетровщині пропонують оголошувати загальну тривогу

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Недилько Ксения
У Дніпропетровській області планують кардинально змінити підхід до оголошення повітряної небезпеки, відмовившись від умовного розподілу загроз за ступенем ризику. Питання модернізації системи цивільного захисту в умовах постійних обстрілів стало ключовим під час чергової робочої зустрічі військового керівництва регіону.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Військова адміністрація вже підготувала офіційне звернення до центральних органів влади для затвердження нових правил безпеки.
Необхідність запровадження єдиного, максимально суворого режиму тривоги зумовлена суттєвою зміною технологій, які російські окупанти застосовують для ударів по тилових містах. Швидкість підльоту нових засобів ураження практично не залишає часу на додаткові роздуми.
Окремо очільник Дніпропетровщини звернувся до представників комерційного сектора та промисловців. Ганжа наголосив, що ігнорування застережень з боку менеджменту є неприпустимим, коли йдеться про збереження людських життів.
Наразі регіональна влада очікує на відповідне погодження від Кабінету Міністрів, щоб оновлений алгоритм сповіщення населення почав діяти на практиці найближчим часом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні кардинально змінюють систему повітряних тривог, запроваджуючи два рівні небезпеки — жовтий та червоний — із диференційованими звуковими сигналами для захисту цивільного життя та бізнесу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Прем’єр-міністра Сергія Корецького.