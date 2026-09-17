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Без градації на рівні: на Дніпропетровщині пропонують оголошувати загальну тривогу

«Краще перестрахуватися»: очільник ДніпрОВА звернувся до Кабміну та закликав бізнес зачиняти заклади під час сирен

17 вересня 2026, 12:05
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Недилько Ксения

У Дніпропетровській області планують кардинально змінити підхід до оголошення повітряної небезпеки, відмовившись від умовного розподілу загроз за ступенем ризику. Питання модернізації системи цивільного захисту в умовах постійних обстрілів стало ключовим під час чергової робочої зустрічі військового керівництва регіону.

Без градації на рівні: на Дніпропетровщині пропонують оголошувати загальну тривогу

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Військова адміністрація вже підготувала офіційне звернення до центральних органів влади для затвердження нових правил безпеки.

"На Дніпропетровщині не повинно бути поділу повітряних тривог на "жовтий" і "червоний" рівні небезпеки, — безальтернативно заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Розкриваючи юридичний статус цієї ініціативи, посадовець підкреслив: — Це питання розглянули на останньому засіданні Ради оборони. Відповідну пропозицію вже направили до Кабінету Міністрів України".

Необхідність запровадження єдиного, максимально суворого режиму тривоги зумовлена суттєвою зміною технологій, які російські окупанти застосовують для ударів по тилових містах. Швидкість підльоту нових засобів ураження практично не залишає часу на додаткові роздуми.

"Якщо є загроза обстрілу — тривога має оголошуватися на всій території нашої прифронтової області, — деталізував логіку ухваленого рішення керівник ОВА, звернувши увагу на технічний аспект загрози: — Ворог застосовує реактивні безпілотники, які можуть перетнути регіон за лічені хвилини. У питаннях безпеки краще перестрахуватися, ніж недооцінити загрозу".

Окремо очільник Дніпропетровщини звернувся до представників комерційного сектора та промисловців. Ганжа наголосив, що ігнорування застережень з боку менеджменту є неприпустимим, коли йдеться про збереження людських життів.

"Власників торговельних і розважальних закладів, керівників підприємств закликаємо під час повітряної тривоги припиняти роботу та спрямовувати людей до укриттів, — резюмував Олександр Ганжа. Очільник області залишив емоційне та чітке нагадування для всіх громадян: — Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Вони попереджають про реальну небезпеку".

Наразі регіональна влада очікує на відповідне погодження від Кабінету Міністрів, щоб оновлений алгоритм сповіщення населення почав діяти на практиці найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні кардинально змінюють систему повітряних тривог, запроваджуючи два рівні небезпеки — жовтий та червоний — із диференційованими звуковими сигналами для захисту цивільного життя та бізнесу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Прем’єр-міністра Сергія Корецького.



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