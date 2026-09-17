Без градации на уровни: на Днепропетровщине предлагают объявлять всеобщую тревогу

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Недилько Ксения
В Днепропетровской области планируют кардинально изменить подход к объявлению воздушной опасности, отказавшись от условного распределения угроз по степени риска. Вопрос модернизации системы гражданской защиты в условиях постоянных обстрелов стал ключевым в ходе очередной рабочей встречи военного руководства региона.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Военная администрация уже подготовила официальное обращение в центральные органы власти для утверждения новых правил безопасности.
Необходимость введения единого, максимально строгого режима тревоги обусловлена существенным изменением технологий, которые российские оккупанты применяют для ударов по тыловым городам. Скорость подлета новых способов поражения практически не оставляет времени на дополнительные размышления.
Отдельно глава Днепропетровщины обратился к представителям коммерческого сектора и промышленникам. Ганжа подчеркнул, что игнорирование предостережений со стороны менеджмента недопустимо, когда речь идет о сохранении человеческих жизней.
Сейчас региональные власти ожидают соответствующего согласования от Кабинета Министров, чтобы обновленный алгоритм оповещения населения начал действовать на практике в ближайшее время.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине кардинально изменяют систему воздушных тревог, вводя два уровня опасности — желтый и красный — с дифференцированными звуковыми сигналами для защиты гражданской жизни и бизнеса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Премьер-министра Сергея Корецкого.