Без градации на уровни: на Днепропетровщине предлагают объявлять всеобщую тревогу

В Днепропетровской области планируют кардинально изменить подход к объявлению воздушной опасности, отказавшись от условного распределения угроз по степени риска. Вопрос модернизации системы гражданской защиты в условиях постоянных обстрелов стал ключевым в ходе очередной рабочей встречи военного руководства региона.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Военная администрация уже подготовила официальное обращение в центральные органы власти для утверждения новых правил безопасности.

"На Днепропетровщине не должно быть разделения воздушных тревог на "желтый" и "красный" уровни опасности, — безальтернативно заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Раскрывая юридический статус этой инициативы, чиновник подчеркнул: — Этот вопрос был рассмотрен на последнем заседании Совета обороны. Соответствующее предложение уже направили в Кабинет Министров Украины".

Необходимость введения единого, максимально строгого режима тревоги обусловлена существенным изменением технологий, которые российские оккупанты применяют для ударов по тыловым городам. Скорость подлета новых способов поражения практически не оставляет времени на дополнительные размышления.

"Если есть угроза обстрела – тревога должна объявляться на всей территории нашей прифронтовой области, – детализировал логику принятого решения руководитель ОВА, обратив внимание на технический аспект угрозы: – Враг применяет реактивные беспилотники, которые могут пересечь регион в считанные минуты. В вопросах безопасности лучше перестраховаться, чем недооценить угрозу".

Отдельно глава Днепропетровщины обратился к представителям коммерческого сектора и промышленникам. Ганжа подчеркнул, что игнорирование предостережений со стороны менеджмента недопустимо, когда речь идет о сохранении человеческих жизней.

"Владельцев торговых и развлекательных заведений, руководителей предприятий призываем во время воздушной тревоги прекращать работу и направлять людей на укрытия, — резюмировал Александр Ганжа. Руководитель области оставил эмоциональное и четкое напоминание всем гражданам: — Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Они предупреждают о реальной опасности".

Сейчас региональные власти ожидают соответствующего согласования от Кабинета Министров, чтобы обновленный алгоритм оповещения населения начал действовать на практике в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине кардинально изменяют систему воздушных тревог, вводя два уровня опасности — желтый и красный — с дифференцированными звуковыми сигналами для защиты гражданской жизни и бизнеса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Премьер-министра Сергея Корецкого.