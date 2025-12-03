Сьогодні близько 17:45 у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух. Перед цим було оголошено повітряну тривогу в області у зв’язку із запуском балістичних ракет з тимчасово окупованого Криму.

Балістика на Кривий Ріг: що відомо про удар

Керівник ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, сталося в адміністративну будівлю.

"Багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучання. Попередньо одна жінка поранена, не важка. Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці", – повідомив Вілкул.

Інформація оновлюється.