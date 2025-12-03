Сегодня около 17:45 в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел мощный взрыв. Перед этим была объявлена воздушная тревога в области в связи с запуском баллистических ракет из временно оккупированного Крыма.

Баллистика на Кривой Рог: что известно об ударе

Руководитель совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что попадание баллистики, предварительно Искандер-М, произошло в административное здание.

"Много поврежденных многоэтажек. Штаб разворачиваем в школе напротив здания попадания. Предварительно одна женщина ранена, не тяжелая. Пожар ликвидирован. Все работаем на месте", – сообщил Вилкул.

Информация обновляется.