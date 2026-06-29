Баллистика на Днепр: много погибших и раненых после "прилета" (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские оккупационные войска нанесли мощный удар баллистическими ракетами по Днепру и Харьковской области, в результате чего в Днепре повреждено частное предприятие и есть раненые.

Последствия обстрела Днепра

Сегодня около 10:00 утра российская армия произвела запуск баллистических ракет с юго-восточного направления. Под ударом оказались Харьковская область и город Днепр, где прогремели сильные взрывы и были зафиксированы попадания.

"Враг нанес удар по Днепру, — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, — изуродовано частное предприятие. Предварительно есть пострадавшие". Местные очевидцы и наблюдатели отметили, что после взрыва над городом поднялся густой и высокий столб дыма.

Несмотря на то, что новые запуски ракет пока не зафиксированы, военные призывают людей не терять бдительность.

"Угроза баллистики продолжается, – предупреждают мониторинговые каналы, – хотя подтвержденные пуски на данный момент отсутствуют". В то же время восточнее Днепра зафиксировали работу российского разведывательного беспилотника, который двигается в направлении самого города.

Александр Ганжа в 11:27: "Семь человек получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. 22-летний мужчина в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Александр Ганжа в 11:51: "Утренняя атака россиян на Днепр оборвала жизнь 4 человек. 10 – получили ранения. На месте попадания работают все экстренные службы".

Александр Ганжа в 12:47: "В больнице скончался тяжелораненый мужчина. Число погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр увеличилось до пяти".





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