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Атака «Бандеролей» на Дніпро: у місті прогриміли потужні вибухи (ОНОВЛЕНО)

Загроза триває: ворог атакував Дніпро «Бандеролями», у небі зафіксували густий стовп диму

15 жовтня 2026, 14:22
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Недилько Ксения

У Дніпрі під час чергової повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Окупаційні війська атакували обласний центр, попередньо, використовуючи швидкісні баражуючі боєприпаси. Місцева влада та моніторингові канали закликають мешканців у жодному разі не залишати безпечних місць, оскільки бойова робота в регіоні ще триває.

Атака «Бандеролей» на Дніпро: у місті прогриміли потужні вибухи (ОНОВЛЕНО)

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перед тим як у місті прогриміли перші гучні звуки, військові попередили про серйозну повітряну небезпеку.

"Для Дніпра та прилеглих районів було оголошено екстрену загрозу через фіксацію ударів безпілотниками типу "Бандероль". Невдовзі після цього в межах міста пролунали потужні вибухи", — повідомляють очевидці та профільні пабліки.

Наразі над одним із районів міста, куди прийшовся ворожий удар, очевидці спостерігають наслідки повітряного нальоту.

"На місці можливого влучання чи падіння уламків уже здіймається помітний стовп диму, — зазначають у моніторингових службах. — Проте мешканцям вкрай важливо залишатися в укриттях до сигналу відбою, адже небезпека повторних запусків усе ще зберігається".

Офіційна інформація від Дніпропетровської ОВА щодо точних місць прильотів, руйнувань чи наявності постраждалих наразі уточнюється. Громадян наполегливо просять дотримуватися інформаційної тиші та не поширювати фото- чи відеоматеріали з місць подій.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа, голова ДніпрОВА о 13:55: "Чергова атака росіян на Дніпровський район. Попередньо, влучання по складах логістичної компанії. Зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо".

Олександр Ганжа о 14:13: "Триває ліквідація наслідків ворожої атаки на термінал логістичної компанії у Дніпровському районі. Попередньо, минулося без загиблих та поранених".


Інформація оновлюється.



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