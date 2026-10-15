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Атака "Бандеролей" на Днепр: в городе прогремели мощные взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Угроза продолжается: враг атаковал Днепр "Бандеролями", в небе зафиксировали густой столб дыма

15 октября 2026, 14:22
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Недилько Ксения

В Днепре во время очередной воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Оккупационные войска атаковали областной центр, предварительно используя скоростные боражирующие боеприпасы. Местные власти и мониторинговые каналы призывают жителей ни в коем случае не покидать безопасные места, поскольку боевая работа в регионе еще продолжается.

Атака "Бандеролей" на Днепр: в городе прогремели мощные взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Перед тем, как в городе прогремели первые громкие звуки, военные предупредили о серьезной воздушной опасности.

"Для Днепра и близлежащих районов была объявлена экстренная угроза из-за фиксации ударов беспилотниками типа "Бандероль". Вскоре после этого в городе прозвучали мощные взрывы", — сообщают очевидцы и профильные паблики.

Теперь над одним из районов города, куда пришелся вражеский удар, очевидцы наблюдают последствия воздушного налета.

"На месте возможного попадания или падения обломков уже поднимается заметный столб дыма, — отмечают в мониторинговых службах. — Однако жителям крайне важно оставаться в укрытиях сигнала отбоя, ведь опасность повторных запусков все еще сохраняется".

Официальная информация от Днепропетровской ОВА относительно точных мест прилетов, разрушений или наличия пострадавших уточняется. Граждан настойчиво просят соблюдать информационную тишину и не распространять фото- или видеоматериалы с мест событий.

Обновлено: Александр Ганжа, председатель ДнепОВА в 13:55: "Очередная атака россиян на Днепровский район. Предварительно попадание по составам логистической компании. Загорелся пожар. Информацию о пострадавших уточняем".

Александр Ганжа в 14:13: "Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки на терминал логистической компании в Днепровском районе. Предварительно, обошлось без погибших и раненых".


Информация обновляется.



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