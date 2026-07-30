Друг Труханова, пов'язаний з Епштейном - що відомо про одеського бізнесмена Костянтина Ткача

Кількість бізнесменів, які залишили Україну, постійно зростає. І якщо для деяких із них причиною стали проблеми з правоохоронцями, то для одесита Костянтина Ткача ще одним чинником є активність у забороненій російській соцмережі “Однокласники”. "Коментарі" розбиралися в тому, що стало причиною того, що сталося, і чому в цьому може бути замішаний ексмер Одеси Геннадій Труханов.

Костянтин Ткач. Фото портал "Коментарі"

Працював із Трухановим та Ангертом, ненавидить “рогулів” — хто такий Костянтин Ткач

Офіційна біографія уродженця Вінницької області Костянтина Ткача, як і у багатьох осіб, чия молодість припала на 1990-і роки, має білу пляму у 6 років. Так, закінчивши Одеський політех, він начебто зайнявся бізнесом ще 1991 року, але якась ясність настає лише 1997-го, коли Ткач очолив холдинг “Аверс” в Одесі. Що саме він робив у проміжку між цими записами у біографії та звідки з'явилися гроші на цілий холдинг, до якого зараз входять понад десять підприємств – невідомо.

Як стверджують деякі джерела, гроші могли прийти з криміналу, який у 90-ті роки активно вкладав гроші у легальний бізнес. Ті ж джерела пов'язують бізнес-успіх Костянтина Ткача з неформальним лідером "Одеси кримінальної" кінця 1990-х Олександром Ангертом, відомим також як "Ангел". Зв'язок з останнім приписують і ексмеру Одеси Геннадію Труханову — останній нібито з подачі Ангерта створив охоронне підприємство "Капітан і К" (до 1992 року майбутній мер служив в армії у званні капітана) і являв собою "силове" крило ОЗУ.

Згодом Геннадія Труханова та Костянтина Ткача зв'яжуть багато ниток, але початок їм, нібито, було покладено саме в ті роки. Цікаво, що навіть історія їх падіння в результаті виявилася схожою. Так, Геннадія Труханова постійно підозрювали у проросійських симпатіях і врешті-решт позбавили українського громадянства через нібито наявність громадянства РФ, що призвело до його відставки з посади мера.

Для Костянтина Ткача цим тригером стали коментарі з його сторінки у забороненій російській соцмережі “Однокласники”. У кількох групах нібито зі сторінки бізнесмена писалися коментарі, в яких підтримувалися удари РФ по Одесі, тому що "Одесу звільняють від рогулів" і "рогулі отримують за заслугами". Цікаво, що приблизно за тиждень до цього одеська журналістка Ірина Гриб повідомила, що в опорній бізнес-структурі Ткача компанії "ГЕРЦ" (Міський єдиний розрахунковий центр) пройшов обшук, хоча в компанії це заперечують, а сам бізнесмен виїхав за кордон. Причому на кінець липня бізнесмен так і не повернувся назад, а обшуки у його компаніях нібито продовжуються.

Бізнес-імперія по-одеськи: ухилення від податків при прийомі комуналки

За даними аналітичного сервісу YouControl, бізнес Костянтина Ткача в Одесі сьогодні — це близько 10 комерційних структур, що працюють на ринку фінансових послуг, нерухомості та виробництва будматеріалів. Втім, на думку одеських оглядачів, комерційні інтереси та масштаби бізнесу Костянтина Ткача набагато багатші.

Так, найвідоміша компанія, з якою в Одесі асоціюється Костянтин Ткач – це ТОВ “ГЕРЦ” (сфера діяльності – комп'ютерне програмування, статутний фонд – 120 000 грн) та ТОВ “Платіжний центр “Герц” (сфера діяльності – інші види грошового посередництва, статутний фонд – 5 млн 50 тис. грн).

Основний заробіток ТОВ “ГЕРЦ” полягає у продажу IT-послуг, що принесло компанії у 2025 році 427,1 млн грн, у тому числі 81,7 млн грн зароблених на державних тендерах. Правда в цій компанії серед бенефіціарів числиться лише син Ткача з 14% часткою. Натомість ось ТОВ “Платіжний центр “Герц” належить на 91% самому Костянтину Ткачу, а 9%, що залишилися, записані на ТОВ “ГЕРЦ”, і це пояснюється значно більшою прибутковістю платіжного центру, через який одесити здійснюють платежі за комунальні послуги, а також сотні мільйонів платять комунальні підприємства.

Так, 31 грудня 2025-го та 2 січня 2026 року ТОВ "Платіжний центр "Герц" отримав 156 млн грн і 48 млн грн відповідно від "Київтеплоенерго" і "Київводоканалу" за послуги з прийому платежів, і судячи з даних з ProZorro тендери пройшли без конкуренції. у тому числі 159,9 млн на держтендерах. А всього з 2020 року компанія заробила близько 2 млрд 50 млн грн, у тому числі 781 млн грн за рахунок держтендерів.

Хоча здійснення безготівкових платежів передбачає прозорість і високу фінансову дисципліну, насправді все по-іншому.

Так, як стверджує та сама Ірина Гриб, обшуки в обох компаніях і у самого Костянтина Ткача були пов'язані нібито з ухиленням від податків. І справді, у жовтні 2022 року БЕБ було відкрито кримінальне провадження № 72022000110000023 за фактом ухилення від податків, в якому згадані обидві компанії.

Згідно з версією слідства, у 2020-2021 рр. обидві компанії під виглядом оплати телекомунікаційних послуг перевели на рахунки фіктивних фірм десятки мільйонів гривень з метою занизити свій прибуток та ухилитися від сплати податку на прибуток. В результаті держбюджет, як вважають у Бюро економічної безпеки, недоотримав 27,5 млн грн від прибуток з обох підприємств.

Останні судові документи з кримінального провадження № 72022000110000023 датуються травнем 2023 року і його статус зараз невідомий. Якщо провадження не закрите, то недавні візити детективів Бюро цілком можуть бути викликані активізацією слідства, через 3 роки, каталізатором до чого послужили ймовірні висловлювання бізнесмена в "Однокласниках".

Нагодувати школярів Одеси на 4 мільярди — на чому ще може заробляти Костянтин Ткач

Окрім групи компаній “ГЕРЦ” та платежів за комунальні послуги Костянтин Ткач в Одесі асоціюється зі сферою дитячого харчування обласного центру, де крутяться мільярди.

Так, на одеських сайтах нещодавно опублікували розслідування, присвячене багаторічному монополісту на ринку шкільного харчування Південної Пальміри – ТОВ “Фабрика смаку” (сфера діяльності – оптова торгівля продуктами харчування, статутний фонд – 1000 грн). Компанія зі статутним капіталом у 1000 гривень здобула перемог на державних тендерах, переважно від держорганів Одеської області, на 4 млрд 175 млн грн. Причому з цієї суми 1 млрд 69 млн грн вона отримала за неповні 7 місяців 2026 року, тоді як за весь 2025-й 1 млрд 41 млн грн.

Як стверджують журналісти, готові страви, якими “Фабрика смаку” годує школярів, виявляються настільки низькою якістю, що їх часто просто не їдять. Проте вже через кілька місяців після свого створення у 2015 році компанія почала успішно вигравати тендери на постачання продуктів та організацію харчування для бюджетних установ та заробила на цьому мільярди.

Звичайно, можна було б списати це на дитячі примхи, але з січня 2026 року Одеська обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження № 420261600000000020 про можливе розкрадання коштів на харчування за рахунок бюджету у школах та закладах охорони здоров'я області.

Згідно з версією слідства, ТОВ “Фабрика смаку” разом із ще низкою взаємопов'язаних компаній перемагають на тендерах, після чого починають виробляти закупівлі продуктів харчування один в одного за завищеними на 40-80% цінами. Так, під підозру про завищення цін на продукти, що постачаються місцевому бюджету, потрапили тендеру на суму в 1,2 млрд грн, виграні “Фабрикою смаку”, ще на 680 млн грн перевіряють тендери з ТОВ “Проект інвест 21” (сфера діяльності – оптова торгівля продуктами харчування, статутний фонд – 7 млн грн). Цікаво, що остання фігурувала у скандалі про закупівлю для одеських школярів новорічних солодощів у 2020 році на 7 млн грн за рахунок міськбюджету. Замість шоколаду діти отримали жменю льодяників, зате з листівкою від мера Геннадія Труханова.

"Коментарі" не виявили прямих свідчень впливу або контролю Костянтина Ткача над ТОВ "Фабрика смаку", але один зі співвласників компанії Дмитро Нікітін (50% компанії), за даними YouControl, був бізнес-партнером Костянтина Ткача в низці комерційних структур. Йдеться про ТОВ "Герц", "Герц-Україна", "Укрсітікард", "Інтелектуальне місто" та "Платіжний центр "Герц". Іншими словами, співвласник монополіста ринку харчування бюджетних установ Одеси явно давно і добре спілкується з Костянтином Ткачем.

Зауважимо, що Костянтин Ткач знайомий з багатьма людьми, і не лише в Одесі та Україні. Наприклад, як повідомляли західні ЗМІ, прізвище бізнесмена пролунало навіть у сексуальному скандалі, пов'язаному з Джеффрі Епштейном. Ткач намагався домовитися про особисту зустріч з Епштейном, за що був готовий заплатити. Щоправда, з розкритого листування невідомо, чи відбулася ця зустріч насправді.

Тим часом в Україні розкручується скандал з іншим підприємцем – власником групи компаній з виробництва систем безпеки Ajax Systems Олександром Конотопським , якого підозрюють у “тіньовій” торгівлі з РФ та постачання БПЛА через чужі компанії за завищеними цінами.



