Друг Труханова, связан с Эпштейном - что известно об одесском бизнесмене Константине Ткаче

Количество бизнесменов, покинувших Украину, постоянно растет. И если для некоторых из них причиной стали проблемы с правоохранителями, то для одессита Константина Ткача еще одним фактором является активность в запрещенной российской соцсети “Одноклассники”. “Комментарии” разбирались в том, что стало причиной произошедшего, и почему в этом может быть замешан экс-мэр Одессы Геннадий Труханов.

Константин Ткач. Фото портал "Комментарии"

Работал с Трухановым и Ангертом, ненавидит “рогулей” — кто такой Константин Ткач

Официальная биография уроженца Винницкой области Константина Ткача, как и у многих лиц, чья молодость пришлась на 1990-е годы имеет белое пятно в 6 лет. Так, закончив Одесский политех, он вроде как занялся бизнесом еще 1991-м году, но какая-то ясность наступает только в 1997-м, когда Ткач возглавил холдинг “Аверс” в Одессе. Что именно он делал в промежутке между этими записями в биографии и откуда появились деньги на целый холдинг, в который сейчас входят более десяти предприятий — неизвестно.

Как утверждают некоторые источники, деньги могли прийти из криминала, который в 90-е годы активно вкладывал деньги в легальный бизнес. Те же источники связывают бизнес-успех Константина Ткача с неформальным лидером “Одессы криминальной” конца 1990-х Александром Ангертом, известным также как “Ангел”. Связь с последним приписывают и экс-мэру Одессы Геннадию Труханову — последний якобы с подачи Ангерта создал охранное предприятие "Капитан и К" (до 1992 года будущий мэр служил в армии в звании капитана) и представлял из себя “силовое” крыло ОПГ.

Впоследствии Геннадия Труханова и Константина Ткача свяжут многие нити, но начало им, якобы, было положено именно в те годы. Любопытно, что даже история их падения в итоге оказалась схожей. Так, Геннадия Труханова постоянно подозревали в пророссийских симпатиях и в конце концов лишили украинского гражданства из-за якобы наличия гражданства РФ, что привело к его отставке с поста мэра.

Для Константина Ткача этим триггером стали комментарии с его страницы в запрещенной российской соцсети “Одноклассники”. В нескольких группах якобы со страницы бизнесмена писались комментарии, в которых поддерживались удары РФ по Одессе, так как тем самым “Одессу освобождают от рогулей” и “рогули получают по заслугам”. Любопытно, что примерно за неделю до этого одесская журналистка Ирина Гриб сообщила, что в опорной бизнес-структуре Ткача компании “ГЕРЦ” (Городской единый расчетный центр), прошел обыск, хотя в компании это и отрицают, а сам бизнесмен выехал за границу. Причем на конец июля бизнесмен так и не вернулся обратно, а обыски в его компаниях якобы продолжаются.

Бизнес-империя по-одесски: уклонение от налогов при приеме коммуналки

По данным аналитического сервиса YouControl бизнес Константина Ткача в Одессе сегодня — это около 10 коммерческих структур, работающих на рынке финансовых услуг, недвижимости и производства стройматериалов. Впрочем, по мнению одесских обозревателей, коммерческие интересы и масштабы бизнеса Константина Ткача куда богаче.

Так, наиболее известная компания, с которой в Одессе ассоциируется Константин Ткач – это ООО “ГЕРЦ” (сфера деятельности – компьютерное программирование, уставной фонд -120 000 грн) и ООО “Платежный центр “Герц” (сфера деятельности – другие виды денежного посредничества, уставной фонд – 5 млн 50 тыс. грн).

Основной заработок ООО “ГЕРЦ” состоит в продаже IT-услуг, что принесло компании в 2025-м году 427,1 млн грн, в том числе 81,7 млн грн заработанных на государственных тендерах. Правда в этой компании среди бенефициаров числятся только сын Ткача с 14% долей. Зато вот ООО “Платежный центр “Герц” принадлежит на 91% самому Константину Ткачу, а оставшиеся 9% записаны на ООО “ГЕРЦ”, и это объясняется куда большей прибыльностью платежного центра, через который одесситы осуществляют платежи за коммунальные услуги. А также, сотни миллионов платят коммунальные предприятия.

Так, 31 декабря 2025-го и 2 января 2026 года ООО “Платежный центр “Герц” получил 156 млн грн. и 48 млн грн. соответственно от “Киевтеплоэнерго” и “Киевводоканала” за услуги по приему платежей, и судя по данным с ProZorro тендеры прошли без конкуренции. В результате за 2025 год платежный центр заработал 599,4 млн грн, в том числе 159,9 млн на гостендерах. А всего с 2020 года компания заработала порядка 2 млрд 50 млн грн, в том числе 781 млн грн за счет гостендеров.

Хотя осуществление безналичных платежей предполагает прозрачность и высокую финансовую дисциплину, на деле все обстоит по-другому.

Так, как утверждает все та же Ирина Гриб, обыски в обеих компаниях и у самого Константина Ткача были связаны якобы с уклонением от налогов. И действительно, в октябре 2022 года БЭБ было открыто уголовное производство № 72022000110000023 по факту уклонения от налогов, в котором упомянуты обе компании.

Согласно версии следствия, в 2020-2021 гг. обе компании под видом оплаты телекоммуникационных услуг перевели на счета фиктивных фирм десятки миллионов гривен с целью занизить свою прибыль и уклониться от уплаты налога на прибыль. В результате госбюджет, как считают в Бюро экономической безопасности, недополучил 27,5 млн грн. от налога на прибыль с обеих компаний.

Последние судебные документы по уголовному производству № 72022000110000023 датируются маем 2023 года и его статус в настоящий момент неизвестен. Если производство не закрыто, то недавние визиты детективов Бюро вполне могут быть вызваны активизацией следствия, спустя 3 года, катализатором к чему послужили вероятные высказывания бизнесмена в “Одноклассниках”.

Накормить школьников Одессы на 4 миллиарда — на чем еще может зарабатывать Константин Ткач

Кроме группы компаний “ГЕРЦ” и платежей за коммунальные услуги Константин Ткач в Одессе ассоциируется со сферой детского питания областного центра, где крутятся миллиарды.

Так, на одесских сайтах недавно опубликовали расследование, посвященное многолетнему монополисту на рынке школьного питания Южной Пальмиры — ООО “Фабрика вкуса” (сфера деятельности – оптовая торговля продуктами питания, уставной фонд – 1 000 грн). Компания с уставным капиталом в 1000 гривен одержала побед на государственных тендерах, в основном от госорганов Одесской области, на 4 млрд 175 млн грн. Причем из этой суммы 1 млрд 69 млн грн она получила за неполные 7 месяцев 2026-го года, тогда как за весь 2025-й 1 млрд 41 млн грн.

Как утверждают журналисты, готовые блюда, которыми “Фабрика вкуса” кормит школьников, оказываются настолько низкого качества, что дети их часто просто не едят. Тем не менее, уже через несколько месяцев после своего создания в 2015 году компания начала успешно выигрывать тендеры на поставки продуктов и организацию питания для бюджетных учреждений и заработала на этом миллиарды.

Конечно, можно было бы списать это на детские капризы, но с января 2026 года Одесская областная прокуратура расследует уголовное производство № 42026160000000020 о возможном хищении средств на питании за счет бюджета в школах и учреждениях здравоохранения области.

Согласно версии следствия, ООО “Фабрика вкуса” вместе с еще рядом взаимосвязанных компаний побеждают на тендерах, после чего начинают производить закупки продуктов питания друг у друга по завышенным на 40-80% ценам. Так, под подозрение о завышении цен на поставляемые местному бюджету продукты попали тендера на сумму в 1,2 млрд грн, выигранные “Фабрикой вкуса”, еще на 680 млн грн проверяют тендера с ООО “Проект инвест 21” (сфера деятельности – оптовая торговля продуктами питания, уставной фонд – 7 млн грн). Любопытно, что последняя фигурировала в скандале о закупке для одесских школьников новогодних сладостей в 2020 году на 7 млн грн за счет горбюджета. Вместо же шоколада дети получили горсть карамелек, но зато с открыткой от мэра Геннадия Труханова.

“Комментарии” не обнаружили прямых свидетельств влияния или контроля Константина Ткача над ООО “Фабрика вкуса”, но один из совладельцев компании Дмитрий Никитин (50% компании), по данным YouControl был бизнес-партнером Константина Ткача в целом ряде коммерческих структур. Речь идет об ООО “Герц”, “Герц-Украина”, “Укрситикард”, “Интеллектуальный город” и “Платежный центр “Герц”. Иными словами, совладелец монополиста рынка питания бюджетных учреждений Одессы явно давно и хорошо общается с Константином Ткачом.

Заметим, что Константин Ткач знаком с очень многими людьми, и не только в Одессе и Украине. К примеру, как сообщали западные СМИ, фамилия бизнесмена прозвучала даже в сексуальном скандале, связанном с Джеффри Эпштейном. Утверждалось, что Ткач пытался договориться о личной встрече с Эпштейном, за что был готов заплатить. Правда из раскрытой переписки неизвестно, состоялась ли эта встреча в реальности.

Тем временем в Украине раскручивается скандал с другим предпринимателем – владельцем группы компаний по производству систем безопасности Ajax Systems Александром Конотопским, которого подозревают в “теневой” торговле с РФ и поставках БПЛА через чужие компании по завышенным ценам.



