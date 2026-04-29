Бюджет Києва: з чого складається скарбниця столиці та куди йдуть кошти

Бюджет Києва — це головний фінансовий документ столиці, який визначає, скільки грошей місто зможе зібрати від податків і зборів, а також скільки витратить на потреби киян. Кожного року тисячі сімей у столиці користуються громадським транспортом, діти ходять до садочків і шкіл, а комунальні служби ремонтують дороги й тепломережі. Саме з бюджету фінансуються ці щоденні справи. У 2025 році місто зіткнулося з викликами — від перерозподілу податків на користь державного бюджету до наслідків воєнного часу. А вже у першому кварталі 2026-го з’явилися перші цифри, які показують, чи вдається столиці тримати темп. "Коментарі" спробували розібратися, з чого формується дохідна частина Києва, на що витрачають найбільше і що показують офіційні звіти.

Структура бюджету Києва: загальний і спеціальний фонди

Бюджет Києва традиційно поділяється на дві великі частини — загальний фонд і спеціальний фонд. Загальний фонд — це основні гроші на щоденні потреби: зарплати вчителям, лікарям, утримання транспорту. Спеціальний фонд — це цільові кошти на будівництво, ремонти, гранти тощо.

У 2025 році загальний фонд виконався на рівні 92,4 млрд грн (94,9 % плану), а спеціальний фонд — 4,1 млрд грн (101,0 %). Загалом місто отримало 105,2 млрд грн доходів — 95,5 % від запланованого. Видатки склали 116,0 млрд грн, або 92,2 % річного плану. Таке виконання свідчить про обережний підхід влади: місто не переоцінило свої можливості, але й не змогло повністю зібрати заплановане.

Офіційні трансферти з державного бюджету становили лише 8,7 млрд грн — 8,2 % від загальних надходжень. Це підкреслює, що столиця в основному живе за рахунок власних податків.

Основні джерела надходжень: хто платить за столицю

Головним джерелом доходів Києва залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). У 2025 році він приніс 46,9 млрд грн — 50,8 % доходів загального фонду. Порівняно з 2024 роком надходження зросли завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати.

Друге місце посідають місцеві податки і збори — 25,1 млрд грн (27,1 %). Серед них єдиний податок для малого бізнесу, податок на нерухомість і земельний податок. Податок на прибуток підприємств дав 13,3 млрд грн, акцизний податок — 5,5 млрд грн, а неподаткові надходження (штрафи, плата за послуги) — 1,5 млрд грн.

У першому кварталі 2026 року тенденція збереглася. Місто зібрало 32,9 млрд грн доходів — 29,14 % від річного плану в 112,7 млрд грн. Податкові надходження склали 28,9 млрд грн (87,9 % від доходів кварталу). Це свідчить, що ПДФО й далі тягне на собі основне навантаження, а економіка столиці демонструє стабільність.

Головні статті витрат: пріоритети столиці

Видатки Києва спрямовані насамперед на людей і інфраструктуру. У 2025 році найбільшу частку отримала освіта — 36,1 млрд грн (31,1 % загальних видатків). На транспорт і дорожнє господарство пішло 22,9 млрд грн (19,7 %).

Житлово-комунальне господарство отримало 11,1 млрд грн, соціальний захист — 11,4 млрд грн, охорона здоров’я — 7,1 млрд грн. Капітальні видатки (будівництво та великі ремонти) склали близько 35,9 млрд грн.

Нижче наведено таблицю з основними статтями видатків 2025 року

Стаття витрат Сума, млрд грн Частка від загальних видатків Освіта 36,1 31,1 % Транспорт і дорожнє господарство 22,9 19,7 % Соціальний захист 11,4 9,8 % Житлово-комунальне господарство 11,1 9,6 % Охорона здоров’я 7,1 6,1 % Загальні видатки 116,0 100 %

Підсумки 2025 року: стабільність попри виклики

2025 рік став роком, коли Київ продемонстрував достатню гнучкість. Доходи виконали на 95,5 %, видатки — на 92,2 %. Місто змогло збільшити фінансування освіти і транспорту, попри втрату частини податку на прибуток. Місцеві податки зросли завдяки бізнесу: єдиний податок перевиконав план на 4,2 %. Водночас міжбюджетні трансферти (субвенції іншим бюджетам) склали 11, 2 млрд грн — майже 100 % плану.

Аналітики зазначають, що такий результат — це наслідок зростання зарплат і активності малого бізнесу. Однак недобір у деяких статтях (наприклад, через перерозподіл податків) змусив владу переглядати пріоритети. Місцевий внутрішній борг на початок 2026 року становив 657,1 млн грн, зовнішній – 2, 49 млрд грн. Це не критичні цифри, але вони нагадують про необхідність ефективного управління коштами.

Перший квартал 2026 року: все йде за планом

У січні-березні 2026 року Київ виконав 29,14 % річного плану доходів і 16,41 % плану видатків. Загальні видатки склали 20,2 млрд грн. Податкові надходження домінують, що свідчить про продовження тренду 2025 року. План на весь 2026 рік — понад 112 млрд грн доходів і близько 123 млрд видатків. Місто продовжує акцент на освіту (майже 38 млрд грн у річному плані), транспорт (понад 21 млрд) і житлово-комунальну сферу.

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи бюджетний процес, підкреслив: "Проект готували таким чином, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам". Він також зазначив, що бюджет 2026 року більший за попередній на 16 млрд грн попри вилучення коштів державою.

Перспективи

Бюджет Києва — це не просто цифри, а відображення пріоритетів міста. ПДФО і місцеві податки формують понад 75 % доходів, тому добробут киян і бізнес-клімат безпосередньо впливають на можливості столиці. Витрати на освіту і транспорт показують, що влада намагається інвестувати в майбутнє: якісні школи і зручний проїзд. Водночас капітальні видатки виконуються повільніше — це типова ситуація для всіх українських міст через тендери і погодження.

У 2025 році місто впоралося з викликами, виконавши більшість ключових програм. Перший квартал 2026-го підтверджує тенденцію: економіка столиці стабільна, надходження йдуть за планом. Однак для повного виконання річного бюджету потрібно підтримувати темпи збору податків і ефективно освоювати кошти.

Кияни можуть стежити за цифрами на офіційному порталі kyivcity.gov.ua або openbudget.gov.ua — там усі звіти оприлюднені прозоро.