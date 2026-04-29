Бюджет Киева: из чего состоит казна столицы и куда идут средства

Бюджет Киева – это главный финансовый документ столицы, определяющий, сколько денег город сможет собрать от налогов и сборов, а также сколько потратит на нужды киевлян. Каждый год тысячи семей в столице пользуются общественным транспортом, дети ходят в сады и школы, а коммунальные службы ремонтируют дороги и теплосети. Именно из бюджета финансируются эти повседневные дела. В 2025 году город столкнулся с вызовами – от перераспределения налогов в пользу государственного бюджета до последствий военного времени. А уже в первом квартале 2026-го появились первые цифры, показывающие, удается ли столице держать темп. "Комментарии" попытались разобраться, из чего формируется доходная часть Киева, на что тратят больше всего и показывают официальные отчеты.

Фото: портал "Комментарии"

Структура бюджета Киева: общий и специальный фонды

Бюджет Киева традиционно делится на две большие части – общий фонд и специальный фонд. Общий фонд – это основные деньги на ежедневные нужды: зарплаты учителям, врачам, содержание транспорта. Специальный фонд – это целевые средства на строительство, ремонты, гранты и т.д.

В 2025 году общий фонд исполнился на уровне 92,4 млрд грн (94,9% плана), а специальный фонд – 4,1 млрд грн (101,0%). В целом город получил 105,2 млрд грн доходов – 95,5% от запланированного. Расходы составили 116,0 млрд грн, или 92,2% годового плана. Такое исполнение свидетельствует об осторожном подходе власти: город не переоценил свои возможности, но не смог полностью собрать запланированное.

Официальные трансферты из государственного бюджета составляли всего 8,7 млрд грн – 8,2% от общих поступлений. Это подчеркивает, что столица в основном живет за счет налогов.

Основные источники поступлений: кто платит за столицу

Главным источником доходов Киева остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2025 году он принес 46,9 млрд грн – 50,8% доходов общего фонда. По сравнению с 2024 годом поступления выросли благодаря повышению минимальной заработной платы.

Второе место занимают местные налоги и сборы – 25,1 млрд грн (27,1%). В их числе единый налог для малого бизнеса, налог на недвижимость и земельный налог. Налог на прибыль предприятий дал 13,3 млрд грн, акцизный налог – 5,5 млрд грн, а неналоговые поступления (штрафы, плата за услуги) – 1,5 млрд грн.

В первом квартале 2026 года тенденция сохранилась. Город собрал 32,9 млрд грн доходов – 29,14% от годового плана в 112,7 млрд грн. Налоговые поступления составили 28,9 млрд грн (87,9% доходов квартала). Это свидетельствует, что НДФЛ и дальше тянет на себя основную нагрузку, а экономика столицы демонстрирует стабильность.

Главные статьи расходов: приоритеты столицы

Расходы Киева направлены, прежде всего, на людей и инфраструктуру. В 2025 году наибольшую долю получило образование – 36,1 млрд грн (31,1% общих расходов). На транспорт и дорожное хозяйство ушло 22,9 млрд грн (19,7%).

Жилищно-коммунальное хозяйство получило 11,1 млрд грн, социальную защиту — 11,4 млрд грн, здравоохранение — 7,1 млрд грн. Капитальные расходы (строительство и большие ремонты) составили около 35,9 млрд. грн.

Ниже приведена таблица с основными статьями расходов 2025 года

Статья расходов Сумма, млрд грн Доля от общих расходов Образование 36,1 31,1% Транспорт и дорожное хозяйство 22,9 19,7% Социальная защита 11,4 9,8% Жилищно-коммунальное хозяйство 11,1 9,6% Здравоохранение 7,1 6,1% Общие расходы 116,0 100%

Итоги 2025 года: стабильность, несмотря на вызовы

2025 стал годом, когда Киев продемонстрировал достаточную гибкость. Доходы выполнили на 95,5%, расходы – на 92,2%. Город смог увеличить финансирование образования и транспорта, несмотря на потерю части налога на прибыль. Местные налоги выросли благодаря бизнесу: единый налог перевыполнил план на 4,2%. В то же время межбюджетные трансферты (субвенции другим бюджетам) составили 11,2 млрд грн – почти 100% плана.

Аналитики отмечают, что такой результат – это следствие роста зарплат и активности малого бизнеса. Однако недобор в некоторых статьях (например, из-за перераспределения налогов) заставил власти пересматривать приоритеты. Местный внутренний долг на начало 2026 года составил 657,1 млн грн, внешний – 2,49 млрд грн. Это не критические цифры, но они напоминают о необходимости эффективного управления денежными средствами.

Первый квартал 2026 года: все идет по плану

В январе-марте 2026 года Киев выполнил 29,14% годового плана доходов и 16,41% плана расходов. Общие расходы составили 20,2 млрд. грн. Налоговые поступления доминируют, что говорит о продолжении тренда 2025 года. План на весь 2026 год – более 112 млрд грн доходов и около 123 млрд расходов. Город продолжает акцент на образование (около 38 млрд грн в годовом плане), транспорт (свыше 21 млрд) и жилищно-коммунальную сферу.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя бюджетный процесс, подчеркнул : "Проект готовили таким образом, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты . Чтобы мы могли и поддерживать жизнедеятельность столицы и предоставлять необходимые услуги жителям, и помогать военным и ветеранам". Он также отметил, что бюджет 2026 года больше предыдущего на 16 млрд грн, несмотря на изъятие средств государством.

Перспективы

Бюджет Киева – это не просто цифры, а отображение приоритетов города. НДФЛ и местные налоги формируют более 75% доходов, поэтому благосостояние киевлян и бизнес-климат оказывают непосредственное влияние на возможности столицы. Расходы на образование и транспорт показывают, что власти пытаются инвестировать в будущее: качественные школы и удобный проезд. В то же время капитальные расходы выполняются медленнее – это типичная ситуация для всех украинских городов из-за тендеров и согласований.

В 2025 году город справился с вызовами, выполнив большинство ключевых программ. Первый квартал 2026 года подтверждает тенденцию: экономика столицы стабильна, поступления идут по плану. Однако для полного исполнения годового бюджета следует поддерживать темпы сбора налогов и эффективно осваивать средства.

Киевляне могут следить за цифрами на официальном портале kyivcity.gov.ua или openbudget.gov.ua – там все отчеты обнародованы прозрачно.