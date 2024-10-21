Враг атаковал припортовую инфраструктуру Одесчины: фото с места происшествия

Враг совершил воздушную атаку на Одессу и область. Предварительно удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами, типа "Shahed-136" и ракетой. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Ночью в Одессе и области раздавались взрывы и была слышна работа ПВО. РФ в очередной раз атаковала регион разными видами поражения. оккупанты нанесли удар по припортовой инфраструктуре. В результате обстрела произошел пожар. Кроме того, из-за падения обломков ракет произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания в Одесском районе. К счастью, погибших и раненых в результате атаки нет.

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки по Одессе. В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар, оперативно ликвидированный пожарными. К счастью, пострадавших и погибших нет, – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.