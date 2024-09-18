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Водоемы, снабжающие питьевую воду Одесчины, под угрозой загрязнения

Есть угроза загрязнения рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг

сегодня, 13:18
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Амбарцумян Анна

Водоемы, обеспечивающие питьевую воду для жителей Одесской области, оказались под угрозой загрязнения из-за осложненных погодных условий в соседних странах, в частности, в Молдове, Румынии, Польше и Чехии. Это может отрицательно сказаться на качестве воды в реках Днестр и Дунай, а также в озере Ялпуг, служащих источниками водоснабжения.                                                                                                      

Водоемы, снабжающие питьевую воду Одесчины, под угрозой загрязнения

Река Днестр. Фото из открытых источников

Чтобы избежать возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, Одесский областной центр контроля и профилактики болезней принимает ряд мер, в частности:

  • Мониторинг качества воды, поставляемой из поверхностных водоемов Одесской области.

  • Постоянный контроль состояния здоровья жителей региона.

  • Проведение санитарно-образовательной работы среди населения по важности соблюдения гигиенических норм и профилактики инфекций.                                         

В случае ухудшения эпидемической ситуации общественность будет информирована дополнительно.

Водоемы, снабжающие питьевую воду Одесчины, под угрозой загрязнения - фото 2

Напомним, загрязненная вода из Черниговской области дошла до Киевской области. На вечер 16 сентября она подтвердила, что основная масса загрязненной воды уже пересекла границу с Киевской областью. Однако концентрация загрязнения намного меньше, чем была в реках Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экологи назвали одну из возможных причин загрязнения рек Сейм и Десна. Кто виноват в экологической катастрофе, которая произошла на территории Украины, читайте по ссылке .



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1071033938008379&set=a.566245351820576&locale=ru_RU
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