Водоемы, снабжающие питьевую воду Одесчины, под угрозой загрязнения

Водоемы, обеспечивающие питьевую воду для жителей Одесской области, оказались под угрозой загрязнения из-за осложненных погодных условий в соседних странах, в частности, в Молдове, Румынии, Польше и Чехии. Это может отрицательно сказаться на качестве воды в реках Днестр и Дунай, а также в озере Ялпуг, служащих источниками водоснабжения.



Река Днестр. Фото из открытых источников

Чтобы избежать возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, Одесский областной центр контроля и профилактики болезней принимает ряд мер, в частности:

Мониторинг качества воды, поставляемой из поверхностных водоемов Одесской области.

Постоянный контроль состояния здоровья жителей региона.

Проведение санитарно-образовательной работы среди населения по важности соблюдения гигиенических норм и профилактики инфекций.

В случае ухудшения эпидемической ситуации общественность будет информирована дополнительно.

Напомним, загрязненная вода из Черниговской области дошла до Киевской области. На вечер 16 сентября она подтвердила, что основная масса загрязненной воды уже пересекла границу с Киевской областью. Однако концентрация загрязнения намного меньше, чем была в реках Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экологи назвали одну из возможных причин загрязнения рек Сейм и Десна. Кто виноват в экологической катастрофе, которая произошла на территории Украины, читайте по ссылке .

