Вместо гонорара – тюрьма: в Одессе "под заказ" подожгли объект электроэнергетики



















В результате спецоперации в Одессе правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в умышленном поджоге электроподстанции в Хаджибейском районе. За это им обещали щедрое вознаграждение, но заказчик "вознаграждение" не предоставил. Теперь поджигателям грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В Одессе подожгли объект электроэнергетики. Фото: Нацполиция

Сценарий преступления: от "поиска работы" до поджога

40-летний мужчина нашел в интернете объявление с предложением заработка, что оказалось опасной задачей: заказчик попросил поджечь объект электроэнергетики. Злоумышленник привлек к этому преступлению своего 34-летнего знакомого, и вместе они облили легковоспламеняющейся жидкостью подстанцию и подожгли ее, сняв процесс на видео для отчета перед заказчиком.





Исполнители так и не получили обещанного гонорара. Полиция обнаружила подозреваемых через несколько дней после преступления благодаря работе уголовного розыска и уголовного анализа. Во время обысков в их домах и на месте преступления изъяли доказательства, в том числе остатки пластиковой бутылки из-под топливных материалов, зажигалки, мобильные телефоны по видеоподжога и другие предметы.

Правовая квалификация и дальнейшее следствие

Злоумышленникам объявлено подозрение в умышленном повреждении объекта энергетики с угрозой нарушения его работы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В настоящее время идет следствие под руководством Малиновской окружной прокуратуры, подозреваемых проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Решается вопрос об избрании им мер.





Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.