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Амбарцумян Анна
В результате спецоперации в Одессе правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в умышленном поджоге электроподстанции в Хаджибейском районе. За это им обещали щедрое вознаграждение, но заказчик "вознаграждение" не предоставил. Теперь поджигателям грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
В Одессе подожгли объект электроэнергетики. Фото: Нацполиция
Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.
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