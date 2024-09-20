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Верховная Рада переименовала в Одесской области 26 населенных пунктов: новые названия

Верховная Рада приняла постановление о переименовании населенных пунктов в Украине

20 сентября 2024, 12:30
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Амбарцумян Анна

Верховная Рада приняла постановление, касающееся переименования ряда населенных пунктов и районов. За это проголосовал 281 народный депутат.

Верховная Рада переименовала в Одесской области 26 населенных пунктов: новые названия

Голосование в Верховной Раде. Фото из открытых источников

В целом в Украине планируется изменить названия 4 районов, 10 городов, 56 поселков и 262 сел в таких областях как Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Изменения касаются названий, содержащих символику русской империи или не соответствующие стандартам украинского языка.

В Одесской области произошло переименование 26 населенных пунктов:

  • село Андреево-Ивановка Березовского района на село Черново;

  • село Курисово Березовского района на село Покровское;

  • поселок Петровка Березовского района на поселок Буялык;

  • село Сухой Яр Березовского района на село Сухой Яр;

  • село Заря Белгород-Днестровского района на село Камчик;

  • село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района село Байрамча;

  • поселок Березино Болградского района на поселок Соборное;

  • поселок Бородино Болградского района на поселок Буджак;

  • село Малоярославец Первый Болградского района на село Пограничное;

  • село Малоярославец Второй Болградского района на село Ярославово;

  • село Новое Тарутино Болградского района на село Новодолинское;

  • село Роща Болградского района в село Новый Париж;

  • поселок Тарутино Болградского района на поселок Бессарабское;

  • село Первомайское Измаильского района на село Вишневое;

  • поселок Суворово Измаильского района в поселок Катлабуг;

  • село Гвардейское Одесского района на село Змиенково;

  • село Первомайское Одесского района на село Причерноморское;

  • село Ткаченко Подольского района на село Орловское;

  • село Андреево-Иваново Раздельнянского района на село Рассвет;

  • село Милиардовка Раздельнянского района на село Миллиардовка;

  • село Первомайское Раздельнянского района на село Болгарка;

  • село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной общины Раздельнянского района на село Счастливое;

  • село Первое Мая Раздельнянского городского территориального общества Раздельнянского района на село Молдованка;

  • село Первомайское Раздельнянского района на село Гуровское;

  • село Россияновка Раздельнянского района на село Казацкое;

  • село Старостино Раздельнянского района на село Староселье;

Напомним, исторический монумент, который десятилетиями стоял на одном из самых известных бульваров Одессы, скоро исчезнет. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, начат процесс демонтажа памятника Александру Пушкину.



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Источник: blob:https://itd.rada.gov.ua/59c699e4-c88f-420d-9f13-05925c6e53ec
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