Верховная Рада переименовала в Одесской области 26 населенных пунктов: новые названия

Верховная Рада приняла постановление, касающееся переименования ряда населенных пунктов и районов. За это проголосовал 281 народный депутат.



Голосование в Верховной Раде. Фото из открытых источников

В целом в Украине планируется изменить названия 4 районов, 10 городов, 56 поселков и 262 сел в таких областях как Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Изменения касаются названий, содержащих символику русской империи или не соответствующие стандартам украинского языка.

В Одесской области произошло переименование 26 населенных пунктов:

село Андреево-Ивановка Березовского района на село Черново;

село Курисово Березовского района на село Покровское;

поселок Петровка Березовского района на поселок Буялык;

село Сухой Яр Березовского района на село Сухой Яр;

село Заря Белгород-Днестровского района на село Камчик;

село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района село Байрамча;

поселок Березино Болградского района на поселок Соборное;

поселок Бородино Болградского района на поселок Буджак;

село Малоярославец Первый Болградского района на село Пограничное;

село Малоярославец Второй Болградского района на село Ярославово;

село Новое Тарутино Болградского района на село Новодолинское;

село Роща Болградского района в село Новый Париж;

поселок Тарутино Болградского района на поселок Бессарабское;

село Первомайское Измаильского района на село Вишневое;

поселок Суворово Измаильского района в поселок Катлабуг;

село Гвардейское Одесского района на село Змиенково;

село Первомайское Одесского района на село Причерноморское;

село Ткаченко Подольского района на село Орловское;

село Андреево-Иваново Раздельнянского района на село Рассвет;

село Милиардовка Раздельнянского района на село Миллиардовка;

село Первомайское Раздельнянского района на село Болгарка;

село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной общины Раздельнянского района на село Счастливое;

село Первое Мая Раздельнянского городского территориального общества Раздельнянского района на село Молдованка;

село Первомайское Раздельнянского района на село Гуровское;

село Россияновка Раздельнянского района на село Казацкое;

село Старостино Раздельнянского района на село Староселье;

Напомним, исторический монумент, который десятилетиями стоял на одном из самых известных бульваров Одессы, скоро исчезнет. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, начат процесс демонтажа памятника Александру Пушкину.

