Верховная Рада переименовала в Одесской области 26 населенных пунктов: новые названия

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Верховная Рада приняла постановление, касающееся переименования ряда населенных пунктов и районов. За это проголосовал 281 народный депутат.
Голосование в Верховной Раде. Фото из открытых источников
В целом в Украине планируется изменить названия 4 районов, 10 городов, 56 поселков и 262 сел в таких областях как Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Изменения касаются названий, содержащих символику русской империи или не соответствующие стандартам украинского языка.
В Одесской области произошло переименование 26 населенных пунктов:
село Андреево-Ивановка Березовского района на село Черново;
село Курисово Березовского района на село Покровское;
поселок Петровка Березовского района на поселок Буялык;
село Сухой Яр Березовского района на село Сухой Яр;
село Заря Белгород-Днестровского района на село Камчик;
село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района село Байрамча;
поселок Березино Болградского района на поселок Соборное;
поселок Бородино Болградского района на поселок Буджак;
село Малоярославец Первый Болградского района на село Пограничное;
село Малоярославец Второй Болградского района на село Ярославово;
село Новое Тарутино Болградского района на село Новодолинское;
село Роща Болградского района в село Новый Париж;
поселок Тарутино Болградского района на поселок Бессарабское;
село Первомайское Измаильского района на село Вишневое;
поселок Суворово Измаильского района в поселок Катлабуг;
село Гвардейское Одесского района на село Змиенково;
село Первомайское Одесского района на село Причерноморское;
село Ткаченко Подольского района на село Орловское;
село Андреево-Иваново Раздельнянского района на село Рассвет;
село Милиардовка Раздельнянского района на село Миллиардовка;
село Первомайское Раздельнянского района на село Болгарка;
село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной общины Раздельнянского района на село Счастливое;
село Первое Мая Раздельнянского городского территориального общества Раздельнянского района на село Молдованка;
село Первомайское Раздельнянского района на село Гуровское;
село Россияновка Раздельнянского района на село Казацкое;
село Старостино Раздельнянского района на село Староселье;
Напомним, исторический монумент, который десятилетиями стоял на одном из самых известных бульваров Одессы, скоро исчезнет. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, начат процесс демонтажа памятника Александру Пушкину.
Новости