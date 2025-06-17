В Одессе возросло число пострадавших после утренней атаки РФ: фото разрушений

В Одессе в результате массированной ночной атаки дронов пострадали как минимум 13 человек. Здания получили значительные повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

Одесская ОВА опубликовала фото, на которых зафиксированы последствия ночной атаки россиян на город.

"По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди", — сообщил глава Одесской области.

По словам Кипера, экстренные службы продолжают работать на местах, где зафиксированы разрушения. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов позже сообщил о попадании в инклюзивный центр, в котором проводились работы с детьми с особенностями психофизического развития. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома разрушены, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — рассказал Геннадий Труханов.

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе возникли пожары, есть разрушения. Есть пять пострадавших, среди которых ребенок.

Страна-агрессор решила разбудить одесситов взрывами под утро. В городе активно раздавались взрывы с 4:41 до 4:51. Было слышно также работу ПВО. После атаки "Шахедов" в городе возник пожар.



