В Одессе возросло число пострадавших после утренней атаки РФ: фото разрушений

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Кравцев Сергей
В Одессе в результате массированной ночной атаки дронов пострадали как минимум 13 человек. Здания получили значительные повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
Удар по Одессе. Фото: из открытых источников
Одесская ОВА опубликовала фото, на которых зафиксированы последствия ночной атаки россиян на город.
По словам Кипера, экстренные службы продолжают работать на местах, где зафиксированы разрушения. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.
В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов позже сообщил о попадании в инклюзивный центр, в котором проводились работы с детьми с особенностями психофизического развития. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.
Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе возникли пожары, есть разрушения. Есть пять пострадавших, среди которых ребенок.
Страна-агрессор решила разбудить одесситов взрывами под утро. В городе активно раздавались взрывы с 4:41 до 4:51. Было слышно также работу ПВО. После атаки "Шахедов" в городе возник пожар.
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