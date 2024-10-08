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В центре Одессы женщина попыталась вывесить триколор: какое наказание ее ждет

В Одессе женщине грозит три года за попытку поднять флаг на Европейской площади

сегодня, 16:20
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Амбарцумян Анна

Полиция Одессы начала уголовное производство против женщины, пытавшейся поднять российский триколор на Европейской площади. Действия гражданки были квалифицированы как оправдывание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификация ее участников. За это ей может грозить до трех лет лишения свободы.

В центре Одессы женщина попыталась вывесить триколор: какое наказание ее ждет

Любитель русского мира. Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 7 октября около 23 часов. Очевидцы, ставшие свидетелями происшествия, сразу же сообщили полиции о женщине, которая пыталась повесить вражеский флаг на постамент и высказывалась в поддержку России.

Правонарушительницу удалось идентифицировать, а изъятый триколор будет использован как доказательство по делу. У 43-летней одесситки уже были проблемы с законом за кражу, хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах. В настоящее время с женщиной работают следователи территориального подразделения полиции и сотрудники СБУ в Одесской области.

В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, планируется проведение экспертиз, а также решается вопрос о предъявлении подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается под контролем Приморской окружной прокуратуры Одессы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности. Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/politsiia-rozpochala-kryminalne-provadzhennia-vidnosno-zhinky-iaka-namahalas-povisyty-rosiiskyi-trykolor-na-ievropeiskii-ploshchi-v-odesi
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