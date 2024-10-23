Три микрорайона Одессы останутся без воды: в чем причина

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
23 октября жители Хаджибейского района Одессы столкнулись с временным отсутствием водоснабжения из-за плановых ремонтных работ, проводимых на объектах энергосетей. Отключение электроэнергии повлияло на работу подразделений водоканала, которые снабжают водой несколько микрорайонов города. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
В связи с проведением плановых ремонтных работ, выполняемых специалистами ДТЭК Одесские электросети на своих объектах, обесточено несколько подразделений "Инфоксводоканала". Именно эти подразделения отвечают за водоснабжение Хаджибейского района Одессы. Как следствие, 23 октября в 18:00 временно прекращено водоснабжение для жителей микрорайонов Застава-1, Застава-2, Дальние Мельницы.
Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, сегодня, 23 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке.
Кроме того, сегодня в части Одессы не будет газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. "Комментарии" писали адреса отключений.
Новости