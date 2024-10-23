Три микрорайона Одессы останутся без воды: в чем причина

23 октября жители Хаджибейского района Одессы столкнулись с временным отсутствием водоснабжения из-за плановых ремонтных работ, проводимых на объектах энергосетей. Отключение электроэнергии повлияло на работу подразделений водоканала, которые снабжают водой несколько микрорайонов города. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Отключение воды. Фото из открытых источников

В связи с проведением плановых ремонтных работ, выполняемых специалистами ДТЭК Одесские электросети на своих объектах, обесточено несколько подразделений "Инфоксводоканала". Именно эти подразделения отвечают за водоснабжение Хаджибейского района Одессы. Как следствие, 23 октября в 18:00 временно прекращено водоснабжение для жителей микрорайонов Застава-1, Застава-2, Дальние Мельницы.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, сегодня, 23 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке.

Кроме того, сегодня в части Одессы не будет газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. "Комментарии" писали адреса отключений.