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Стерненко: «Городской голова Одессы имеет российское гражданство»

Перед войной мэр Одессы оформлял счет в банке страны-агрессора

сегодня, 16:11
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Недилько Ксения

У городского головы Одессы Геннадия Труханова действительно есть российское гражданство. Об этом утверждает волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале, сообщает портал "Комментарии".

Стерненко: «Городской голова Одессы имеет российское гражданство»

Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

"И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту в преддверии полномасштабного вторжения.

А именно 9 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют полученные сведения из слитых российских баз данных.

Информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также согласовывается со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты", – пишет Стерненко.

Стерненко: «Городской голова Одессы имеет российское гражданство» - фото 2
Стерненко: «Городской голова Одессы имеет российское гражданство» - фото 3
Стерненко: «Городской голова Одессы имеет российское гражданство» - фото 4
Стерненко: «Городской голова Одессы имеет российское гражданство» - фото 5
Стерненко: «Городской голова Одессы имеет российское гражданство» - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Двойное гражданство: какие страны предлагают такой статус

Двойное гражданство – это статус, позволяющий человеку быть гражданином двух стран одновременно. Это может предоставить обладателю широкие возможности, такие как свободное перемещение, доступ к образованию, медицинские услуги, а также возможность участия в политической жизни нескольких государств. Однако не все страны позволяют двойное гражданство, и даже среди предполагающих существуют определенные условия и ограничения. Какие страны позволяют двойное гражданство и какие требования они предъявляют к кандидатам читайте по ссылке .

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