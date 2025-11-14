Сегодня с утра враг цинично атаковал ударными дронами местный рынок в Черноморске Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

Смертельный удар по Черноморску: враг попал по рынку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется.

Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

На месте работают спасатели и все службы.

" Искренние соболезнования родным погибших. Раненым – выздоровление ", – подчеркнул глава области.

Информация обновляется.