Недилько Ксения
Сегодня с утра враг цинично атаковал ударными дронами местный рынок в Черноморске Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской ОГА Олега Кипера.
Смертельный удар по Черноморску: враг попал по рынку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется.
Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.
На месте работают спасатели и все службы.
" Искренние соболезнования родным погибших. Раненым – выздоровление ", – подчеркнул глава области.
Информация обновляется.