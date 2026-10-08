Скандал в Измаиле: преподаватель устроил самосуд и жестоко избил ученика на глазах у всего класса

Одесские паблики всколыхнула видеозапись очередного случая насилия в украинских учебных заведениях. На кадрах, снятых на мобильный телефон одного из свидетелей, видно, как сотрудник учебного заведения в Измаиле потерял контроль над эмоциями из-за ненадлежащего поведения подростков. Не найдя гуманных аргументов для восстановления порядка в аудитории, мужчина перешел к физическому насилию и стал наносить сильные удары.

Скриншот из видео

Разъяренный взрослый бил парня руками по голове и лицу, выкрикивая обиды и угрозы. После серии побоев он силой схватил потерпевшего и вытащил его из помещения.





"Как ты, с*ка, со мной разговариваешь", — свирепствовал мужчина, применяя ненормативную лексику во время нападения на школьника.

Видеозапись издевательств мгновенно разлетелась по региональным сетям и вызвала шквал критики со стороны родителей и правозащитников. Пока неизвестно, какие именно травмы получил ученик после такого агрессивного инцидента.

Администрация образовательного центра, как и представители полиции, пока не давали публичных разъяснений относительно обстоятельств происшествия или мер предосторожности в отношении обидчика.

"В полиции пока никак не комментировали это событие", — сообщают в мониторинговых каналах, ожидая реакции Департамента образования и правоохранительных органов.

Пользователи соцсетей требуют отстранения и уголовной ответственности для лица, которое позволило себе подобные действия по отношению к несовершеннолетнему, ведь никакое нарушение правил поведения в классе не может быть оправданием для нанесения телесных повреждений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что маленькая Злата, которой исполнилось всего три года, и ее мать Екатерина сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Девочка, оказавшаяся в ловушке под обломками разрушенного здания в Прилуках, чрезвычайники буквально на руках вынесли с места происшествия.