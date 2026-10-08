logo

BTC/USD

82233

ETH/USD

2529.3

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Скандал в Измаиле: преподаватель устроил самосуд и жестоко избил ученика на глазах у всего класса
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Измаиле: преподаватель устроил самосуд и жестоко избил ученика на глазах у всего класса

Рукоприкладство и мат вместо оценок: в измаильской школе педагог избил школьника из-за дисциплины

8 октября 2026, 15:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Одесские паблики всколыхнула видеозапись очередного случая насилия в украинских учебных заведениях. На кадрах, снятых на мобильный телефон одного из свидетелей, видно, как сотрудник учебного заведения в Измаиле потерял контроль над эмоциями из-за ненадлежащего поведения подростков. Не найдя гуманных аргументов для восстановления порядка в аудитории, мужчина перешел к физическому насилию и стал наносить сильные удары.

Скандал в Измаиле: преподаватель устроил самосуд и жестоко избил ученика на глазах у всего класса

Скриншот из видео

Разъяренный взрослый бил парня руками по голове и лицу, выкрикивая обиды и угрозы. После серии побоев он силой схватил потерпевшего и вытащил его из помещения.


"Как ты, с*ка, со мной разговариваешь", — свирепствовал мужчина, применяя ненормативную лексику во время нападения на школьника.

Видеозапись издевательств мгновенно разлетелась по региональным сетям и вызвала шквал критики со стороны родителей и правозащитников. Пока неизвестно, какие именно травмы получил ученик после такого агрессивного инцидента.

Администрация образовательного центра, как и представители полиции, пока не давали публичных разъяснений относительно обстоятельств происшествия или мер предосторожности в отношении обидчика.

"В полиции пока никак не комментировали это событие", — сообщают в мониторинговых каналах, ожидая реакции Департамента образования и правоохранительных органов.

Пользователи соцсетей требуют отстранения и уголовной ответственности для лица, которое позволило себе подобные действия по отношению к несовершеннолетнему, ведь никакое нарушение правил поведения в классе не может быть оправданием для нанесения телесных повреждений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что маленькая Злата, которой исполнилось всего три года, и ее мать Екатерина сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Девочка, оказавшаяся в ловушке под обломками разрушенного здания в Прилуках, чрезвычайники буквально на руках вынесли с места происшествия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости