Скандал в Ізмаїлі: викладач влаштував самосуд і жорстоко побив учня на очах у всього класу

Одеські пабліки сколихнув відеозапис чергового випадку насильства в українських закладах освіти. На кадрах, знятих мобільним телефоном одного зі свідків, видно, як працівник навчального закладу в Ізмаїлі втратив контроль над емоціями через неналежну поведінку підлітків. Не знайшовши гуманних аргументів для відновлення порядку в аудиторії, чоловік перейшов до фізичного насилля та почав наносити дитині сильні удари.

Скриншот з відео

Розлючений дорослий бив хлопця руками по голові та обличчю, викрикуючи образи та погрози. Після серії побоїв він силоміць схопив потерпілого та витягнув його з приміщення геть.





"Як ти, с*ка, зі мною розмовляєш", — лютував чоловік, застосовуючи ненормативну лексику під час нападу на школяра.

Відеозапис знущань миттєво розлетівся регіональними мережами та викликав шквал критики з боку батьків та правозахисників. Поки що невідомо, яких саме травм зазнав учень після такого агресивного інциденту.

Адміністрація освітнього центру, як і представники поліції, поки що не давали публічних роз'яснень щодо обставин події чи запобіжних заходів стосовно кривдника.

"У поліції поки ніяк не коментували цю подію", — повідомляють у моніторингових каналах, очікуючи на реакцію Департаменту освіти та правоохоронних органів.

Користувачі соцмереж вимагають відсторонення та кримінальної відповідальності для особи, яка дозволила собі подібні дії щодо неповнолітнього, адже жодне порушення правил поведінки у класі не може бути виправданням для завдання тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що маленька Злата, якій виповнилося лише три роки, та її матір Катерина наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків. Дівчинку, яка опинилася в пастці під уламками зруйнованої будівлі в Прилуках, надзвичайники буквально на руках винесли з місця події.