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Схема на три миллиона: как мошенники обманули мать погибшего военного

В общей сложности мошенники обманули почти полтысячи человек

18 февраля 2025, 12:32
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Амбарцумян Анна

В Украине разоблачена организованная преступная группа, которая выдавала себя за работников банков и обманывала граждан. Одной из жертв стала мать погибшего военного, потерявшего 3 миллиона гривен компенсации. Злоумышленники действовали по продуманной схеме, используя технологии подмены номеров, чтобы их звонки выглядели как настоящие банковские.

Схема на три миллиона: как мошенники обманули мать погибшего военного

Деньги. Фото: od.gp.gov.ua

По данным следствия, аферисты получали персональные данные граждан и звонили по телефону, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка. Они убеждали жертв, что их счета в опасности и предлагали перевести средства на "безопасный счет". На самом деле, эти деньги сразу попадали к мошенникам, которые снимали их через подставных лиц.

Жертвой одной из таких схем стала 58-летняя жительница Одесской области. Она получила государственную компенсацию за погибшего сына-военнослужащего, а затем по "советам" псевдобанкиров перевела 3 миллиона гривен аферистам.

Правоохранители разоблачили трех участников преступной сети и задержали их в Полтавской области. Злоумышленники будут отвечать перед законом за мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники, а также за легализацию доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех пострадавших и других участников преступной группы. По предварительным данным, мошенники успели обмануть около 500 человек по всей стране.

Схема на три миллиона: как мошенники обманули мать погибшего военного - фото 2
Схема на три миллиона: как мошенники обманули мать погибшего военного - фото 3
Схема на три миллиона: как мошенники обманули мать погибшего военного - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что злоумышленники по телефону представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий и благотворительных фондов, предупредили в Координационном штабе по обращению с военнопленными. В Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными начали поступать сообщения от находящихся в плену государства-агрессора родных защитников Украины о лицах, которые звонят, представляясь сотрудниками международных гуманитарных миссий и благотворительных фондов.



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Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=381946
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