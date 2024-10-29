Российские истребители атаковали Одесскую область: есть погибший

Враг совершил воздушную атаку на Одесскую область. Оккупанты запустили из самолетов две авиационные ракеты. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Запуск ракеты с самолета. Фото иллюстративное

Сегодня днем россияне нанесли удар по Одесскому региону, использовав две управляемые авиационные ракеты Х-31П, не достигшие своих целей. Пуски ракет были совершены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря.

К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье… Еще раз подчеркиваю: во время воздушной тревоги находитесь, пожалуйста, в безопасных местах! Это может сохранить вашу жизнь и здоровье! – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.





