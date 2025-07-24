РФ попыталась заблокировать доступ к портам Одессы: детали

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска ночью 24 июля обстреляли гражданские инфраструктурные объекты и железнодорожный подвижной состав. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Взрывы в Одессе. Фото: ГСЧС
Враг бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ.
Однако, как указано в сообщении, сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал.
Сейчас компания восстанавливает разрушенные объекты.
Отметим, в Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города огонь охватил рынок "Привоз". Об этом сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил также, что вражеские войска нанесли массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты. Об этом у себя в Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.