РФ попыталась заблокировать доступ к портам Одессы: детали

Российские оккупационные войска ночью 24 июля обстреляли гражданские инфраструктурные объекты и железнодорожный подвижной состав. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Взрывы в Одессе. Фото: ГСЧС

Враг бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ.

Однако, как указано в сообщении, сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал.

Сейчас компания восстанавливает разрушенные объекты.

Отметим, в Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города огонь охватил рынок "Привоз". Об этом сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Одесский Привоз – это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу", — отметили спасатели.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил также, что вражеские войска нанесли массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

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