РФ атаковала Одесскую область: среди пострадавших гражданин Турции (ФОТО)

На рассвете российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Последствия обстрела. Фото: Олег Кипер

Два водителя грузовиков получили ранения, среди них — гражданин Турции. Оба пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС. Из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции, предварительно — до 11:00. В настоящее время осуществляются меры по стабилизации его функционирования. Россияне намеренно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.

