РФ атаковала Одесскую область БпЛА: какие последствия обстрела

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погибших и пострадавших нет, впрочем, в регионе повреждены линии электросетей. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Обстрел дронами. Фото из открытых источников

Один из "шахедов" упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет. Другой при падении повредил линии электропередач. На сегодняшний день более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения. Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже заживили более трех тысяч абонентов. Будут работать и дальше, пока свет не появится в каждом доме, – говорится в сообщении.

Напомним, на рассвете российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.