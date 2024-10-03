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РФ атаковала Одесскую область БпЛА: какие последствия обстрела

РФ атаковала кладбище в Одесской области

сегодня, 11:53
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Амбарцумян Анна

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погибших и пострадавших нет, впрочем, в регионе повреждены линии электросетей. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

РФ атаковала Одесскую область БпЛА: какие последствия обстрела

Обстрел дронами. Фото из открытых источников

Один из "шахедов" упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет. Другой при падении повредил линии электропередач. На сегодняшний день более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения. Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже заживили более трех тысяч абонентов. Будут работать и дальше, пока свет не появится в каждом доме, – говорится в сообщении.

Напомним, на рассвете российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.



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Источник: https://t.me/odeskaODA/6919
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