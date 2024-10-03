"Путь за границу": в Одесской области задержали организаторов схемы переправки военнообязанных

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Амбарцумян Анна
Полицейские Одесщины разоблачили двух жителей Раздельнянского района, которые за 7000 долларов организовывали незаконную переправку военнообязанных мужчин через государственную границу. Задержанные находятся под следствием и им грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Схема выезда за границу. Фото: Нацполиция
Правоохранители установили, что 37-летний и 61-летний жители Раздельнянского района вместе с неустановленными пока сообщниками скрывали подлежащих мобилизации мужчин в приграничных населенных пунктах. Дельцы использовали собственные автомобили для перевозки "клиентов" ближе к границе, после чего помогали им пересечь его в обход официальных пунктов пропуска.
Следователи задокументировали реализацию схемы в конце сентября, когда злоумышленники пытались переправить четырех человек. Одного из подозреваемых задержали при попытке доставить мужчин в границу, а другого дома. Во время обысков изъяли часть денег, телефоны с поличным, а также автомобили.
Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а следователи работают над установлением всех причастных к преступной деятельности.
Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.
Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .
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