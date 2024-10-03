"Путь за границу": в Одесской области задержали организаторов схемы переправки военнообязанных

Полицейские Одесщины разоблачили двух жителей Раздельнянского района, которые за 7000 долларов организовывали незаконную переправку военнообязанных мужчин через государственную границу. Задержанные находятся под следствием и им грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.



Схема выезда за границу. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что 37-летний и 61-летний жители Раздельнянского района вместе с неустановленными пока сообщниками скрывали подлежащих мобилизации мужчин в приграничных населенных пунктах. Дельцы использовали собственные автомобили для перевозки "клиентов" ближе к границе, после чего помогали им пересечь его в обход официальных пунктов пропуска.

Следователи задокументировали реализацию схемы в конце сентября, когда злоумышленники пытались переправить четырех человек. Одного из подозреваемых задержали при попытке доставить мужчин в границу, а другого дома. Во время обысков изъяли часть денег, телефоны с поличным, а также автомобили.

Собрав достаточное количество улик, мы сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а именно в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины предоставлением средств и устранением препятствий, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам. Согласно действующему законодательству, мужчинам грозит до девяти лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, – сообщила начальница следственного отделения территориального подразделения полиции Валентина Истомина.

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а следователи работают над установлением всех причастных к преступной деятельности.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .

