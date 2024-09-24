Пушкина, Бабеля и не только: в Одессе демонтируют около 20 памятников

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Власти Одессы приняли решение о демонтаже и переносе ряда памятников и мемориальных объектов, имеющих историческую связь с советским или имперским прошлым. Об этом говорится в проекте решения Исполнительного комитета Одесского городского совета.
Памятник Пушкину в Одессе. Фото: grad.ua
В список объектов подлежат как отдельные монументы, так и их элементы, которые будут изъяты из публичного пространства города. Такие мероприятия направлены на деколонизацию культурного пространства Одессы и сохранение ее независимой идентичности.
Памятник М. Горькому – ул. Варненская, парк им. Марка Твена.
Памятник академику Глушко В.П. – просп. Академика Глушко.
Макеты ордена Ленина – пл. Десятого апреля, мемориал "Крылья Победы".
Памятник И. Бабелю – ул. Жуковского, 24.
Братская могила красногвардейцев – Куликово поле.
Памятник Александру II – ул. Маразлиевская, парк им. Т.Г. Шевченко.
Памятник А. Маринеско – спуск Маринеско.
Стена Чекистов – ул. Мечникова, угол ул. Болгарской.
Памятник З. Космодемьянской – ул. Мускатно, 1.
Памятник И.В. Мичурину – Овидиопольское шоссе, 3
Памятник Р.Я. Малиновском – ул. Преображенская, угол ул. Софиевской.
Памятник М.А. Посмитному – ул. Балтиморская.
Памятник О.С. Пушкину – Приморский бульвар.
Памятник О.С. Пушкину – ул. Пушкинская, 13
Памятник комсомольцам Одесщины – сквер между ул. Старопортофранковской и Мечниковой.
Памятник И.Д. Черняховского – ул. Тенистая, 1.
Памятник А.А. Нилусу – Фонтанская дорога, 4
Памятник В.П. Чкалову – бульвар Французский, 85.
Памятник В. Высоцкому – бульвар Французский, 33.
Напомним, идея сноса памятника Пушкину в Одессе предстала еще до полномасштабного вторжения России, однако реализация этого шага была отложена. С началом войны вопрос декоммунизации и деколонизации приобрел особую остроту, а требование демонтировать памятники российским деятелям, в частности Пушкину, стало еще более актуальным.
Новости