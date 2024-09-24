Пушкина, Бабеля и не только: в Одессе демонтируют около 20 памятников

Власти Одессы приняли решение о демонтаже и переносе ряда памятников и мемориальных объектов, имеющих историческую связь с советским или имперским прошлым. Об этом говорится в проекте решения Исполнительного комитета Одесского городского совета.



Памятник Пушкину в Одессе. Фото: grad.ua

В список объектов подлежат как отдельные монументы, так и их элементы, которые будут изъяты из публичного пространства города. Такие мероприятия направлены на деколонизацию культурного пространства Одессы и сохранение ее независимой идентичности.

Полный список памятников для демонтажа

Памятник М. Горькому – ул. Варненская, парк им. Марка Твена.

Памятник академику Глушко В.П. – просп. Академика Глушко.

Макеты ордена Ленина – пл. Десятого апреля, мемориал "Крылья Победы".

Памятник И. Бабелю – ул. Жуковского, 24.

Братская могила красногвардейцев – Куликово поле.

Памятник Александру II – ул. Маразлиевская, парк им. Т.Г. Шевченко.

Памятник А. Маринеско – спуск Маринеско.

Стена Чекистов – ул. Мечникова, угол ул. Болгарской.

Памятник З. Космодемьянской – ул. Мускатно, 1.

Памятник И.В. Мичурину – Овидиопольское шоссе, 3

Памятник Р.Я. Малиновском – ул. Преображенская, угол ул. Софиевской.

Памятник М.А. Посмитному – ул. Балтиморская.

Памятник О.С. Пушкину – Приморский бульвар.

Памятник О.С. Пушкину – ул. Пушкинская, 13

Памятник комсомольцам Одесщины – сквер между ул. Старопортофранковской и Мечниковой.

Памятник И.Д. Черняховского – ул. Тенистая, 1.

Памятник А.А. Нилусу – Фонтанская дорога, 4

Памятник В.П. Чкалову – бульвар Французский, 85.

Памятник В. Высоцкому – бульвар Французский, 33.

Напомним, идея сноса памятника Пушкину в Одессе предстала еще до полномасштабного вторжения России, однако реализация этого шага была отложена. С началом войны вопрос декоммунизации и деколонизации приобрел особую остроту, а требование демонтировать памятники российским деятелям, в частности Пушкину, стало еще более актуальным.

