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Пушкина, Бабеля и не только: в Одессе демонтируют около 20 памятников

В Одессе определили ответственного за демонтаж памятников

сегодня, 16:29
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Амбарцумян Анна

Власти Одессы приняли решение о демонтаже и переносе ряда памятников и мемориальных объектов, имеющих историческую связь с советским или имперским прошлым. Об этом говорится в проекте решения Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Пушкина, Бабеля и не только: в Одессе демонтируют около 20 памятников

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: grad.ua

В список объектов подлежат как отдельные монументы, так и их элементы, которые будут изъяты из публичного пространства города. Такие мероприятия направлены на деколонизацию культурного пространства Одессы и сохранение ее независимой идентичности.

Полный список памятников для демонтажа

  • Памятник М. Горькому – ул. Варненская, парк им. Марка Твена.

  • Памятник академику Глушко В.П. – просп. Академика Глушко.

  • Макеты ордена Ленина – пл. Десятого апреля, мемориал "Крылья Победы".

  • Памятник И. Бабелю – ул. Жуковского, 24.

  • Братская могила красногвардейцев – Куликово поле.

  • Памятник Александру II – ул. Маразлиевская, парк им. Т.Г. Шевченко.

  • Памятник А. Маринеско – спуск Маринеско.

  • Стена Чекистов – ул. Мечникова, угол ул. Болгарской.

  • Памятник З. Космодемьянской – ул. Мускатно, 1.

  • Памятник И.В. Мичурину – Овидиопольское шоссе, 3

  • Памятник Р.Я. Малиновском – ул. Преображенская, угол ул. Софиевской.

  • Памятник М.А. Посмитному – ул. Балтиморская.

  • Памятник О.С. Пушкину – Приморский бульвар.

  • Памятник О.С. Пушкину – ул. Пушкинская, 13

  • Памятник комсомольцам Одесщины – сквер между ул. Старопортофранковской и Мечниковой.

  • Памятник И.Д. Черняховского – ул. Тенистая, 1.

  • Памятник А.А. Нилусу – Фонтанская дорога, 4

  • Памятник В.П. Чкалову – бульвар Французский, 85.

  • Памятник В. Высоцкому – бульвар Французский, 33.

Напомним, идея сноса памятника Пушкину в Одессе предстала еще до полномасштабного вторжения России, однако реализация этого шага была отложена. С началом войны вопрос декоммунизации и деколонизации приобрел особую остроту, а требование демонтировать памятники российским деятелям, в частности Пушкину, стало еще более актуальным.



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Источник: https://omr.gov.ua/ua/acts/projects/committee/206043/
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