Правда или фейк: мэр Одессы прокомментировал информацию о "его российском гражданстве"

Активист Сергей Стерненко недавно заявил в Telegram, что у городского головы Одессы Геннадия Труханова есть российское гражданство. Стерненко ссылается на данные, полученные из слитых российских баз данных, подтверждающих, что мэр зарегистрирован в России по адресу в Московской области.



Геннадий Труханов. Фотоколаж comments.ua

По словам Сергея Стерненко, паспорт Труханова был оформлен в марте 2011 года, а в феврале 2022 года он также получил российскую банковскую карту.

У городского головы Одессы Геннадия Труханова действительно есть российское гражданство. И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту в преддверии полномасштабного вторжения. А именно 9 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют полученные мной сведения из слитных российских баз данных. Информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также согласовывается со сведениями, ранее публикованными украинскими журналистами, – говорится в сообщении.

Реакция мэра Одессы на "российское гражданство"

Долго ждать реакции от городского головы не пришлось. В ответ на эти заявления Геннадий Труханов подчеркнул, что обвинения в российском гражданстве сопровождают его уже более 10 лет. Мэр подчеркивает, что подобные обвинения появлялись еще с 2014 года, когда он впервые баллотировался в должность мэра Одессы. Труханов отметил, что все соответствующие органы уже не раз подтверждали отсутствие у него российского гражданства.

Адекватным людям эта тема уже надоела. Всем другим напомню: для проверки таких данных есть соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блоггеры, – написал Труханов.





Тем не менее, Стерненко продолжает выражать сомнения в правдивости опровержений мэра и саркастически комментирует, что "купа сканів та витягів" является фейками и неправдой.



