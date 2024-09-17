Правда или фейк: мэр Одессы прокомментировал информацию о "его российском гражданстве"

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Амбарцумян Анна
Активист Сергей Стерненко недавно заявил в Telegram, что у городского головы Одессы Геннадия Труханова есть российское гражданство. Стерненко ссылается на данные, полученные из слитых российских баз данных, подтверждающих, что мэр зарегистрирован в России по адресу в Московской области.
Геннадий Труханов. Фотоколаж comments.ua
По словам Сергея Стерненко, паспорт Труханова был оформлен в марте 2011 года, а в феврале 2022 года он также получил российскую банковскую карту.
Долго ждать реакции от городского головы не пришлось. В ответ на эти заявления Геннадий Труханов подчеркнул, что обвинения в российском гражданстве сопровождают его уже более 10 лет. Мэр подчеркивает, что подобные обвинения появлялись еще с 2014 года, когда он впервые баллотировался в должность мэра Одессы. Труханов отметил, что все соответствующие органы уже не раз подтверждали отсутствие у него российского гражданства.
Тем не менее, Стерненко продолжает выражать сомнения в правдивости опровержений мэра и саркастически комментирует, что "купа сканів та витягів" является фейками и неправдой.
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