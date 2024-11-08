Последствия массированной атаки оккупантов на Одессу: множество разрушений

В ночь с 7 на 8 ноября российские войска массированно атаковали дронами Одесской области. В результате массированной атаки российских дронов на Одессу и район есть раненые, повреждены школа и частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание, произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. Как передает портал "Комментарии", об Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые", – отметил глава Одесской области.

Кипер сообщил, что в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.

В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад.

Кроме того, из-за повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.

Олег Кипер отметил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы – лицей 125.

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