9 часов без света: где в Одессе не будет поставок (АДРЕСА)

Сегодня, 7 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18.00

Абрикосовая, 4-105, Ак. Королева, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1, Дачная, 4/2, Долгая, 93-123, Дубовая Роща, 2-57, Костанди, 68-129, Левитана , 59, 61, Львовская, 29-78, Люстдорфская дорога, 129-179а/1, Лигинская (Макаренко), 1-33, Михаила Жука (Новгородская), 2а-53а, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, , 20, Равенства, 84-104,195, Симоненко, 1,11а, Сумская, 65а, Айвазовского (Тимирязева), 34-102, Чикаленко Евгения (Ак. Вильямса), 51-60/1,2, Научная (Шишкина) , 51а, 63, 63а, пер. Волокидина (пер. Шолохова), 1-12, дорога Фонтанская, 106/37, 40, пер. 1-й Равенства, 90, 86,197, пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14, пер. 2-й, 3-й Юннатов, пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева), пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), пер. Абрикосовая, 1-29, 43, пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12, пер. Равенства, 92, пер. Трудовой, 1-8 пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Северный РЭС:

Работы до 17:00.

1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,4-я линия, 9-я линия, /2-й Лиманчик/, Головатого атамана, 33-103, Наливная,1, 4, 4а, Атамана Чепиги, 4-104, Петренко, 21, Черноморского Казачества, 26-298, пер. Павла Кравцова, 2, 2Б.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00.

Французский б-р, 14-39, Адмирала Лазарева, 65-92, Академическая, 1, 5а,б,в,г, Армейская, 13-18а, Артиллерийская, 3а, Михаила Бойчука (Багрицкого), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10, Бажана, 1-20, Бассейна, 4, Богдана Хмельницкого, 23-33, 52-66, Богуна, 6а, 12/2, 21, Бреуса, 1-3 Водопроводная, 2/корп.4, 1-11, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Композитора Лятошинского (Перепечка), Малишевского (Гастело), 9-55, Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82, Гранатная, 1-25, 126,3 Довженко, 1-8, Запорожская, 4/8-21, Зоопарковая, 1-21, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11, Цветочная , 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,79а, Кордонная, 3а-74в, Косяченко Алексея, 1-54/2, Кропивницкого, 1-18/22, Люстдорфская дорога , 8-22, Малая Арнаутская, 69, 69а, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54, Добровольцев (Маршала Говорова), 5-16б, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152, Мечникова, 63 Корнюшина), 1а-27а, Независимости, 16/1, Александра Довженко, 4а, Пантелеймоновская, 68, Педагогическая, 16-44, Северная, 14, Платанова, 1-126, Прохоровская, 51-61, Радостная, 114 Ришельевская, 63-78, Святослава Рихтера, 8-108, Сегедская, 5, Семинарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Среднефонтанская, 4, 10, 12, 14, 14а, Сельская, 7-44, Складская , 21, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а, Тенистая, 9/корп.12, 16/10, 16/9в, Транспортная, 7 -11, Туристская, 1-19, Ференца Листа (Елина), Хвойная, 15, Кирпичнозаводская, 3-17а, Гранитная (Чернышевского), 5-134, дорога Овидиопольская, 3/1, дорога Фонтанская, 17, 19, пл. Алексеевская, 11, 13, пл. Старосина, 3-15а, пер. 1-й Бассейный, 10-23, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 1-й Водопроводный, 4-13, пер. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. 2-й Водопроводный, 2,4 пер. 3-й Бассейный, 19-23а, пер. Ботанический, 2-6 пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ватманская, 1,2,4,5,6, пер. Вознесенский, 1-26, пер. Вокзальный, 5, 11, 25, пер. Александрийский (пер. Волжский), 1-22, пер. Гранатный, 2-8/1, пер. Халайджогло (пер. Елисаветградский), 3-9, пер. Каховский, 2,4, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5-9, пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35, пер. Короткая, 2-4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, пер. Люстдорфская, 8 пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1,1б, пер. Северный, 14 пер. Клубничный, 12, 18, пер. Светлый, 8-14, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Товарный, 5-11, пер. Туристский, 2-12б, пер. Хвойный, 2-27/1, пер. Шампанский, 1, 9, проезд Бужков, 1-6, просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6-15, просп. Шевченко, тупик Волна, 7, 7а, 10.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.